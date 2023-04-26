Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor (2)

DHA

Fatih Erbakan: Neye karşılık PKK dört elle sarılmış, 7´li masaya destek veriyor (2)


ERBAKAN KAYSERİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY TANITIM TOPLANTISINDA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum ziyaretinin ardından Kayseri'ye geldi. Erbakan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız. Biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın karanlıklarına teslim etmemek için, CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık. İnşallah bu kararımızın ülkemize, milletimize ve Yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Bu noktada ifade etmemiz gereken önemli bir husus, biz Cumhur İttifakı'na girdik ama AK Parti listelerinden seçime girmiyoruz. Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi listesiyle, kendi amblemiyle hükmü şahsiyetini muhafaza ederek müstakil bir parti olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla seçim barajı diye de herhangi bir endişeye mahal kalmadığını ifade etmek istiyorum. İnşallah 21 sene aradan sonra milli görüşün, yeniden meclise taşınmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Ülkeyi 7'li masaya teslim etmeyeceklerini söyleyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nda yer alma sebeplerimizin başında 7'li karanlık masaya Türkiye'nin teslim edilmesine vesile olmamaktır. Nesi karanlıkmış? Şimdi bizzat kendi ağızlarından ifade ettikleri söylemleriyle size 7'li masanın ne mana ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Ne diyorlar? 'Okul öncesi çağdaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretilmesine karşıyız, bunu engelleyeceğiz' diyorlar. Yanlış duymadınız. Bunu söyleyen, 2023'ün Türkiye'sinde bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının olduğu bu ülkede, seçime giren 7'li masanın söyleminden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.
'7'Lİ MASAYA HALKIMIZ EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA VERECEK'
Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkacağını söyleyen Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi işte bu haldeki bir 7'li masaya teslim etmemek üzere bu çok stratejik ve kritik kararı aldık. İnşallah bu kararımız Yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olacak. 7'li masaya halkımız da en güzel dersi 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" dedi. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-04-26 00:05:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Soğanlı'yı tanıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, Soğanlı'yı ...
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Güvenlik görevlisi tabancasını temizlerken kendini vurdu
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisi tabancasını temizlerken kendini ...
Kayseri'de güvenlik görevlisi temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de güvenlik görevlisi temizlediği silahın ...
Oyun tutkunu gençler e-spor ile dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Oyun tutkunu gençler e-spor ile dünyaya açılıyor
Kayseri'de sahte para operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte para operasyonunda bir zanlı ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Tomarza'da seçim çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Tomarza'da ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de işçilerle buluştu
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de ...
Kayseri'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi Kayseri'de açılacak
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi ...
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.