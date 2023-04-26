

ERBAKAN KAYSERİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY TANITIM TOPLANTISINDAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum ziyaretinin ardından Kayseri'ye geldi. Erbakan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "7'li masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız. Biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi bu 7'li masanın karanlıklarına teslim etmemek için, CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık. İnşallah bu kararımızın ülkemize, milletimize ve Yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Bu noktada ifade etmemiz gereken önemli bir husus, biz Cumhur İttifakı'na girdik ama AK Parti listelerinden seçime girmiyoruz. Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi listesiyle, kendi amblemiyle hükmü şahsiyetini muhafaza ederek müstakil bir parti olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla seçim barajı diye de herhangi bir endişeye mahal kalmadığını ifade etmek istiyorum. İnşallah 21 sene aradan sonra milli görüşün, yeniden meclise taşınmasını sağlayacağız" diye konuştu.Ülkeyi 7'li masaya teslim etmeyeceklerini söyleyen Erbakan, "Cumhur İttifakı'nda yer alma sebeplerimizin başında 7'li karanlık masaya Türkiye'nin teslim edilmesine vesile olmamaktır. Nesi karanlıkmış? Şimdi bizzat kendi ağızlarından ifade ettikleri söylemleriyle size 7'li masanın ne mana ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Ne diyorlar? 'Okul öncesi çağdaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretilmesine karşıyız, bunu engelleyeceğiz' diyorlar. Yanlış duymadınız. Bunu söyleyen, 2023'ün Türkiye'sinde bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının olduğu bu ülkede, seçime giren 7'li masanın söyleminden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.'7'Lİ MASAYA HALKIMIZ EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA VERECEK'Cumhur İttifakı'nın seçimlerden zaferle çıkacağını söyleyen Erbakan, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi işte bu haldeki bir 7'li masaya teslim etmemek üzere bu çok stratejik ve kritik kararı aldık. İnşallah bu kararımız Yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerine vesile olacak. 7'li masaya halkımız da en güzel dersi 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" dedi. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)Görüntü Dökümü

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-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşmasıHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-04-26 00:32:30



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