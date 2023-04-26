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'Falaka' davası sanığı kargocuya verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına avukatından itiraz

DHA

'Falaka' davası sanığı kargocuya verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına avukatından itiraz


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası kararına avukatı itiraz etti. Avukatı Ahmet Bozkurt, dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkiline ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.
Melikgazi ilçesinde, kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerine uyku bandı takıp, ayaklarını da kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. adlı kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası Erkan T., gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KAMU DAVASINDAN BERAAT
Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle, 'Eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı, Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'Eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.
Hakim, Erkan T.'yi, 'Müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayıp 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, 'Eşe karşı eziyet' suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
'ZORLA DEĞİL RIZAYLA'
Videolarda zorlama olmadığını söyleyen Erkan T., ilk duruşmadaki ifadesinde, "Eşimin rızasıyla oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadınla rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip, paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak ettiğini söylemişti. Daha sonra N. ile bu tarz paylaşım yaparak para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullanmıştı.
'FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK'
Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim. Fakat daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla 1 kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" demişti.
Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz edip dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bozkurt, itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürüp, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-04-26 11:14:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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