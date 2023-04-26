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Akşener: Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım

DHA

Akşener: Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım


Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak çok önemli bir iddia koyduk. O da şu: Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. 14 Mayıs akşamı, helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili aday tanıtımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kayseri'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenen Akşener, "İYİ Parti olarak çok önemli bir iddia koyduk. O da şu: Birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. Buna da gerçekten kalpten inanıyorum. İYİ Parti, sıradan bir parti değildir. İYİ Parti kuruluş aşamasından bugüne kadar her türlü iftiraya, her türlü tehdide, her türlü kötülüğe, yanlışa maruz kalıp bir kişi bile bugüne kadar İYİ Parti'ye karşı yapılan bu yanlışlıklar karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz, o nedenle cesurlar hareketidir. Çünkü her bir arkadaşımız kadınıyla, erkeğiyle cesurdur. Genciyle cesurdur. Bizim partimiz kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin sigortasıdır. Hayal edin. İYİ Parti olmasaydı 2018 seçimlerinde, o seçimlerden sonra mecliste temsil edilen bir siyasi parti olarak olmasaydık meclis çoğunluğu hala AK Parti'nin elinde olurdu. O tek adam sistemiyle bugün biraz evvel Sayın Mansur Yavaş'ın size hitabını dinledim. O hitabın edilebileceği bir alan olmazdı. İstanbul, Ankara Belediyeleri bizde olmazdı. Siz sebep oldunuz, siz yaptınız, milletimiz için siz dik durdunuz" diye konuştu.
'SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP BEY ÇIKIYOR, BİZLERİ GÖMMEKTEN BAHSEDİYOR'
2002'den bu yana Türkiye'yi yöneten bir iktidar olduğunu söyleyen Akşener, "Bu iktidara elbette hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Türkiye'nin herhangi bir derdine çare bulan herkesin kalbimizde yeri vardır. Allah razı olsun. Ama güç insanı bozuyor. Mutlak güç, iki kere bozuyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Seçime gidiyoruz seçime. Bayram gibi olması lazım. Bu meydanlarda her siyasi parti gelip seçmenine konuşmalı. O konuşmaların tamamı projeler üzerinden, hizmet üzerinden rekabet edilir bir şekilde olmalıdır. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı Recep Bey çıkıyor, bizleri gömmekten bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Sen bu ülkenin her bir kadınının, gencinin, emeklisinin hem iaşesinden, hem güvenliğinden, hem namusunun korunmasından sorumlusun. Sen kendine gel ya, kendine gel. Bu nasıl bir dildir?" ifadelerini kullandı.
'MERAL AKŞENER PKK'LI DİYORLAR'
31 Mart'a giderken bir taraftan kendilerinin PKK'lılıkla suçlandığını ifade eden Akşener, "Bir taraftan Abdullah Öcalan'ın bebek katilinin kardeşini televizyonda konuşturdular. Kayseri'de kayıtlı, 55 bin işsiz var. Onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar. Onun için gelip bu meydanlarda bizleri haksız yere, iftiraya maruz bırakıyorlar. Çünkü senin bu şikayetini duymak istemiyorlar. Çünkü sen nefes alamıyorsun. Çünkü sen işsizsin. Çünkü sınava girmişsin, almışsın yüksek puanı. Sen tayin olamamışsın ama 52 puanlık insan, gitmiş tayin olmuş. 3 yıl boyunca ben esnaf esnaf gezdim. Kayseri'ye tam 3 kere geldik. Siyasetin özelliği şudur. Seçmen velinimettir. Seçmenin derdini dinlersin. Çözüm üretirsin. Onu sunarsın. Seçim geldiğinde seçmen seni tartar, oy verir. Topuk selam verirsin. Bir dahaki sefere gönlünü, kalbini kazanayım dersin. Türkiye'de bu çok uzun zamandır bu yapılmıyor" dedi.
'İYİ PARTİ BİRİNCİ ÇIKACAK'
Sinan Ateş'in katilinin görmezden gelindiğini söyleyen Akşener, şöyle konuştu:
"31 Mart'a giderken Mansur Yavaş'ın PKK'lılara, DHKP-C'lilere saat okutacağını söylediler. Yaptı mı? Hayır. Ama ne oldu? Sinan Ateş katledildi ama katilleri görmezden gelindi. Doğru mu? Şimdi, buradan onun için çırpınıyorlar, onun için çemkiriyorlar, onun için iftira atıyorlar. Buradan sesleniyorum. Kereste gibi adamlarsınız. Gencecik bir akademisyen, katledildi. Katilini görmezden geldiniz. Onu katletmeye yönlendirenleri görmezden geldiniz. Azmettirenleri görmezden geldiniz. Şimdi söylüyorum. 14 Mayıs akşamı, helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak. Bunları örtmek için car car konuşuyorlar. Yemeyiz artık. Bizi bölmek isteyenlere hayır diyoruz. Bu arada cebellezi yapanlara da hayır diyoruz."
'KAYSERİ, SURİYELİ SIĞINMACILARIN EN FAZLA OLDUĞU 11'İNCİ ŞEHİR'
Akşener, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söyleyerek, "Türkiye, imkanları ve gücü olan bir ülkedir. Gençlerinin kapasitesi yüksek bir ülkedir. Kayseri şu anda  Suriyeli sığınmacıların en fazla olduğu 11'inci şehir. 2 yıl içinde derhal gönderilecekler. Bundan emin olun. Seçmen, velinimet olmalıdır. Seçmen, milletimizin değerli mensupları olmalı ve siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk, buculuk üzerinden gelip size seçim propagandası yapanların tamamına sağlam bir Osmanlı tokadı ile emekliye gönderin. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Meral Hanım, Abdullah Öcalan'ı çıkarsak' diyormuş. Yahu 29 yıldır beni tanıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Ey Recep Bey senin sol elinde PKK, sağ elinde Hizbullah var. Kayseri en yüksek şehit evladına  sahip şehrimizdir. Kayserili şehitlerimizin kanı olan PKK sol elinde, Gaffar Okan'ın katilleri olan Hizbullah ise sağ elinde" ifadelerini kullandı. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY-Hacer Sümeyye MURAT
2023-04-26 16:47:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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