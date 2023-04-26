Bakan Akar: Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor



Sümeyye MURATSevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, Irak´ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor. Mehmetçik son bir hafta içinde Irak´ın, Suriye´nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

AK Parti´den Kayseri'de 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tomarza ve Bünyan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, buradaki konuşmasında Mehmetçiğin bir taraftan depremle diğer taraftan da terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, Suriye´nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun Mehmetçik tarafından paramparça edildiğini söyledi.

'MEHMETÇİK, 1 HAFTADA 21 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ'

Zor şartlarda terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, "Mehmetçik, Irak´ın kuzeyinde, saklandığı barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karargahları teröristlerin başına yıkmaya, teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyor. Mehmetçik son bir hafta içinde Irak´ın, Suriye´nin kuzeyinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN HAKKINI KARADA, HAVADA, DENİZDE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, "Ülkemizin hak ve menfaatleri ne ise bu çerçevede görüştük, konuştuk. Özellikle Suriye´de terörün bitmesi, teröristlerin oradan çıkması için yapılması gereken ne varsa bu konularla ilgili karşılıklı görüş, bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konularda yapmamız gerekenleri muhataplarımıza ifade ettik. İnşallah orada da önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İster sahada ister masada halkımızın, milletimizin hak ve menfaati için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Allah´ın izni, sizlerin desteği ile sonuna kadar bunu götürecek, ülkemizin hakkını karada, denizde, havada savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

'KANDİL´DEN TALİMAT ALIYORLAR'

Muhalefeti eleştiren Akar, "Bazıları bu kazanımlarımızı yok, tahrip etmek için her türlü girişimde bulunuyor. Kandil´den talimat alıyorlar. Kandil talimat veriyor, HDP buna `evet´ diyor, Millet İttifakı´na yönlendirme yapıyor. Onlar da bunu alıyor ve diyorlar ki; `terörist başını tahliye edeceğiz, teröristleri serbest bırakacağız'" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Hacer Sümeyye MURATSevilay AY

2023-04-26 19:54:15



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