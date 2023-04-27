Bakan Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde (2)



`BUYURUN ARŞİVLER BURADA´

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinin ardından, Kayseri Üniversitesi'ne geçti. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ermeni Meselesi Konferansı'nda konuşma yapan Bakan Akar, "Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve bakanlığımızın arşivlerindeki belgelerle ilgili devletlerin bütün arşiv kayıtları, iddia edildiği gibi Ermenilere yönelik bir soykırım olmadığını, aksine Ermenilerin birçok bölgede masum, sivil, Müslüman ve Türk halkı katlettiğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımızın her seferinde söylediği bu siyasi tercih meselesi değil. Tarihi bir gerçek ve olayı değiştiremezsiniz. Bu çocuğun adı Hüseyin. Sen bunu değiştirip Ahmet yapamazsın. Dolayısıyla bu konu tamamen bilimsel, tarihi bir konu. Dolayısıyla buyurun arşivler burada. Ermeni meselesi, tarihi gerçekten koparılarak, 100 yılı aşkın süredir siyasi bir araç olarak kullanmakta, mesele taraflı bir yaklaşımla çözümsüzlüğe itilmektedir" dedi.

'ASIL MESELE TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEK'

Ermeni tezini destekleyen ülkelerin amaçlarının Türkiye'yi engellemek olduğunu belirten Bakan Akar, "Ermeni tezini destekleyen ülkeler, meclislerinde, kurullarında sadece Ermeni tezini desteklemek için değil, asıl mesele Türkiye'ye zarar vermek. Mesele Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek. Ermeniler sevk ve iskan uygulamasının sözde soykırım olarak tanınması ve bu amaç için yoğun bir amaç göstermiştir. Bu kapsamda, Ermeniler son yıllarda 24 Nisan'ı tüm dünyada, 'soykırım günü' ilan ederek adeta sanal bir bellek ve suni bir tarih oluşturmak istemişler. Ermeni vatandaşların zorunlu göçe savrulmasını sözde soykırım olarak birçok ülkeye resmen kabul ettirmişlerdir. Yani burada yeniden tarih yazdırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'1915'TE SOYKIRIM DİYE BİR KELİME YOK'

Akar, "ABD'li yöneticilerin, 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması tarihi gerçekleri inkar etmek ve çarpışmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Ya kaldı ki soykırım kelimesi yok. 1915'te soykırım diye bir kelime yok. Bunu ortama getiriyorlar. Konuya dair bir başka şuursuz açıklama ise sözde 1,5 milyon Ermeni'nin ölüme sürüklenmesine yöneliktir. Gerçekten ağır bir şey. Osmanlı Devleti'nde tüm Ermeni nüfusunun ortalama 1,3 milyon olduğu ve sadece 413 bin civarında Ermenin göçe tabi olduğuna açık olduğu halde 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiğini iddia etmek büyük cahilliktir, ahlaksızlık, alçaklıktır ve kabul edilemez" diye konuştu.

'DÜŞMANLARIMIZ TÜRKİYE'NİN ZAYIFLAMASINI 4 GÖZLE BEKLEMEKTEDİR'

Türkiye'nin birçok düşmanı olduğunu söyleyen Akar, şöyle konuştu:

"Geçmişte olduğu gibi birtakım araçları, maşaları kullanmak suretiyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine engel olmaya çalışan faaliyetler var. Küresel güçler tarihte maşa olarak kullandıkları Ermeni terör çeteleri yerine günümüzde FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle karşımıza çıkmaktadır. İçeride ve dışarıda düşmanlarımız Türkiye'nin zayıflamasını 4 gözle beklemektedir. Bunlara karşı eğitim başta olmak üzere ekonomide, sanayide, ticarette, özellikle savunma sanayinde, bilimde, sanatta daima ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bunun üzerine çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu hain planların tarihte olduğu gibi inşallah bugün de tarihin derinliklerine gömmeliyiz." (DHA)

Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK

2023-04-27 15:06:23



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