Mehmet Arda, MSÜ sınavında Türkiye birincisi oldu



Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren Mehmet Arda Kutlu (18) Türkiye birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi ziyaret eden Kutlu, "Sınava hazırlanırken umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor" dedi.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren Osman Ulubaş Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Mehmet Arda Kutlu sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde Türkiye birincisi, Emirhan Başer (18) ise, Türkiye 25'incisi oldu. Öğrenciler kazandıkları başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi ziyaret etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Karaköse, "MSÜ sınavında dereceye giren öğrencilerimizle beraberiz. Elde edilen derecelerden dolayı yöneticilerimiz, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye birincisi ve 25'incisi öğrencimiz var. Bu gerçekten de çok güzel bir sonuç. Bu başarının sahibi çocuklarımızı kutluyorum. 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavları yapılacak. 3 milyon 498 bin öğrenci bu sınavlara girecekler. Bu o sınavlar öncesinde gerçekten büyük bir başarı ve motivasyon kaynağı. YKS sınavlarına ilimizden 34 bin öğrenci girecek. Çocukların bu başarısı örnek olma açısından güzel bir derecedir" diye konuştu.

MSÜ Türkiye birincisi Mehmet Arda Kutlu ise, "Boş zamanlarında benim bilgisayar oyunlarıyla aram iyi. Genellikle oyun oynamayı severim. Yürüyüş yapıyorum. Kitap okumayı ve satranç oynamayı severim. Sınava hazırlanırken dizginleri elden bırakmamak ve umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Ben yapamayacağım demeyip son ana kadar çalışmak gerekiyor. Umutsuzluğa kapılmayanlar ise düzenli şekilde çalışmaya devam etmeli" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-04-27 18:01:17



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