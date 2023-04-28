Kayseri ve Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ ve Ankara'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri ve Ankara'da 8 kişi belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-28 11:41:32



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