Savcı, 11'inci kattan düşen eşinin ölümüne ilişkin yargılanan kocanın beraatini istedi



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERi'de 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili eşi Hasan Devran Erciyes'in (33) müebbet hapis cezası istemi ile tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erciyes hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini istedi.

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021 günü saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 6'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hasan Devran Erciyes ile ölen Raziye Ebru Erciyes'in şikayetçi ağabeyi hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı müdahil oldu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık Hasan Devran Erciyes ise "Diyeceğim bir şey yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Devran Erciyes'in mevcut halinin devamına hükmederek, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

'SIÇRADIM AMA TUTAMADIM'

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım; Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" demişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-04-28 16:45:12



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