Kayserispor, Onur Bulut için Tahkim Kurulu'na gidiyor



İlyas KAPLAN, Kayseri (DHA)Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un açtığı davayı reddedip Onur Bulut'u haklı bulurken, Kayserispor cephesi Tahkim Kurulu'na müracaat edeceklerini açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Onur Bulut´un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ´ne transferi ile alakalı olarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna açmış olduğumuz dava kurul tarafından reddedilmiştir. Maddi gerçeklikten uzak ve hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu karara karşı, süresi içerisinde TFF Tahkim Kuruluna müracaat edilecektir. TFF Yargılama süreci ardından verilen kararların adli denetim süreci de (İstinaf ve Yargıtay yolu) olacaktır. İlk derece mahiyetindeki bu hukuki süreç henüz tamamlanmamış olup, sürece ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri

2023-04-28 17:26:42



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