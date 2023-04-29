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Kılıçdaroğlu: Bay Kemal söz verdi mi tutar, Suriye ile barışacağız

DHA

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal söz verdi mi tutar, Suriye ile barışacağız


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içerisinde onları Suriye'ye uğurlayacağız. Bay Kemal söz verdi mi tutar. Suriye ile barışacağız. Büyükelçilikleri açacağız. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saddet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Gençler iktidar diyorsunuz değil mi? Halkın iktidarını istiyor musunuz? İşçinin, çiftçinin, köylünün, emeklinin, sanayicinin, iktidarını istiyor musunuz? Esnafın, taksi şoförünün, TIR şoförünün iktidarını istiyor musunuz? Adaletli bir iktidarı istiyor musunuz? O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. 1974'lerden bu yana Kayseri'yi çok iyi biliyorum. Kendi içinde, kendi dinamikleriyle büyüyen, Anadolu'nun kilit illerinden birisi olan Kayseri ama son yıllarda giderek kan kaybetti. Kişi başına gelir düşmeye başladı. İnsanlar işsiz olmaya başladı. Çok sayıda insan yoksulluğa ve fakirliğe mahkum edildi. Bunları gayet iyi biliyorum. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Kayseri'yi yine bölgenin en güçlü illerinden birisi haline getirmek zorundayız. Çünkü Kayseri Orta Anadolu'nun kilit kenti" diye konuştu.
'GÖRECEKSİNİZ BERABER KUCAKLAŞACAĞIZ'
Ülkeye baharı getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye kardeşliği, birlikteliği ve huzuru getireceğim. Hiç kimsenin kimliği ve inancından dolayı sorgulanmadığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Göreceksiniz beraber kucaklaşacağız. Türkiye'de dönen dolapları biliyorum. Hani diyorum ya '418 milyar doları getireceğim, bu halkın cebine koyacağım' diye itiraz ediyorlar. 'Parayı getiremezsin' diyorlar. Hiç endişe etmeyiniz. Bu kardeşiniz malı götürenlerin hepsini biliyor. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyor. Tek tek son kuruşuna kadar getireceğim. Alın terinin hakkını, hukukunu teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.
'5 MİLYON 300 BİN GENÇ, DÜNYA SİYASET TARİHİNE ARMAĞAN KOYACAK'
Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Gençler dersime iyi çalıştım. Kayseri'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısı 88 bin 29 kişi. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi sandığa gidecek, oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan koyacak. Bütün dünyaya şunu söyleyecek; 'Türkiye'de otoriter bir rejim vardı. Tweet atarken bile çekiniyorduk. Eleştirirken bile çekiniyorduk. Annelerimiz, babalarımız bizi uyarıyorlardı. Aman sakın Tweet atma gözaltına alınırsın diyordu. Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla gönderdik. Onu aşağıya indirdik. Yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik' diyeceksiniz. Gençler size sözüm söz. Beni cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. Size o özgürlüğü vereceğim. Eksiğim varsa eleştirin. Hatam varsa eleştirin. Bundan çekinmeyeceğiz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü siyaset ve siyasetçi eleştiriden ders çıkarmak zorundadır. Bizim eksiğimiz olabilir. Yanlışımız olabilir. Ama birisi eleştirdiği zaman ona bakmamız lazım."
'BÜTÜN SINIRLARIMIZ YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ'
3 milyon 600 bin Suriyeliyi 2 yıl içinde ülkelerine uğurlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye dedim ya baharı getireceğim diye. Yapacağımız çok iş var. Bakın bütün sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Hani sınırdaki tabela ne diyordu? 'Vatan namustur. Sınırı namustur' Sınır namus ise nasıl oluyor da yolgeçen hanına dönüyor? 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içerisinde onları Suriye'ye uğurlayacağız. Bay Kemal söz verdi mi tutar. Bakın en geç 2 yıl içinde diyorum. Suriye ile barışacağız. Büyükelçilikleri açacağız. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız. Kardeşim buyur git kendi ülkene, tatil yapmak istiyorsan gelebilirsin Türkiye´ye. Yemek yemek istiyorsan gelebilirsin. Düğün yapmak için gelebilirsin. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz" dedi.
'KUL HAKKI YEMEDİM, YEDİRMEYECEĞİM'
Kul hakkı yemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal için çok şey söylenir. Her türlü iftira atılır. Şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim. 27,5 yıl devlette çalıştım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kamuoyuna açıkladım. Neyim varsa bu. Alın teriyle kazandım. Siyaset zenginleşme alanı değildir. Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur. Bundan emin olun. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Zenginleşme aracı değildir. Onların malı götürdüğünü biliyorum. Nereye götürdüğünü biliyorum. Dünyalıklarını yurt dışına götürdüklerini biliyorum. Tamamını getireceğim. Bu milletten çalınanın tamamını getireceğim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK
2023-04-29 16:05:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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