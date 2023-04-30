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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır

DHA

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayal var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Ve bu bir gaf değil. Dil sürçmesi değil. Ben 'Maliye Bakanıyken' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı adayı, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin SSK'yla ilgili bir takıntısı var. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayalleri kurmayın. Ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin. İçinizde ukde kalmasın" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda sanayiciler ile istişare toplantısında bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Nebati, "Biz öyle bir milletiz ki yaralarımızın sarılması noktasında yine çok hızlı şekilde tek yürek olarak deprem ve sel bölgelerindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Yanlarına koştuk. Depremede kardeşlerimizin yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla birlikte canla, başla çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden yakınlarına nakdi yardım yapıyoruz. Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayırdığımız yaklaşık 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımıza kullandırıyoruz. DASK kapsamında yaklaşık 22 milyar lirayı aşan çok ciddi bir hasar ödemesinde bulunduk. İnşaat sürecinde de hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. 11 bir ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık. Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçiyoruz" dedi.
'TOGG SATIŞLARINDA AVANTAJLI KREDİ İMKANI SAĞLIYORUZ'
Bakan Nebati, "Biliyorsunuz yıllarca bu ülkede hep 'Adamlar yapmış abi' gibi sözler kullanılırdı. Ama bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün tarih yazmaya devam ediyoruz. Öyle cek-caklar, romantik sözlerle değil, gerçeklerle karşınızdayız. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli bir araba yapacağız dediğimizde birileri önce 'Bu ülke araba yapabilir mi?' Temel atılırken bakan yardımcısıydım. Çok duyduk. Sonra 'Kısa sürede yapılabilir mi?' sonra 'Yaptıkları arabanın şu kadar kısmı yerli' diyerek eziklik kompleksini ve psikolojisini sürdürmeye devam ettiler. Ama bu 60 yıllık hayali yollara çıkararak 'Yapılamaz' denilen birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu millet 'Devlet yapamaz' diyenlerin de özgüven inşasını bizzat kendisi yaşıyor. Ama bazıları yine çıkmış diyor ki 'Millet bu arabayı nasıl alacak?' Tabi hatırlayın lütfen. Çıktı, çıkacak, yerli mi? Değil mi? Yani ciddi ciddi de sordular. 'Bu arabanın egzoz dumanı nerede?' dediler. Ciddi ciddi yaptılar. Çünkü eziklik görmeyi de engeller. Ona da cevabımız var. TOGG satışlarında kamu bankalarınız aracılığıyla avantajlı kredi imkanı sağlıyoruz. Yani ana muhalefet genel başkanı bu konuda ve icraatlarımızı izlemede biraz zorlanıyor. 1 aydır hakikaten şok yaşıyorlar. Türkiye'ye güvenin" ifadelerini kullandı.
'60 YILLIK BAŞKA BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Sözlerini sürdüren Bakan Nebati, "Sadece TOGG'dan bahsetmiyorum. Dün İzmir'deydik. Muhteşem bir miting. Ama aynı zamanda 1923 yılı 17 Şubat'ında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı İzmir İktisat Kongresi'nin yine Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 1979 yılında yıkılarak otoparka dönüştürülen yerde aslını inşa ederek ikinci yüzyıla başladığımız süreçte sadece depremden dolayı ertelediğimiz İzmir İktisat Kongresi'ni o binada aslına uygun olarak inşa ettiğimiz binada yaptık. Şok geçiriyorlar. 27 Nisan'da 60 yıllık bir başka hayali gerçekleştirdik. Tescilli nükleer santrale sahip bir ülkeyiz biz artık. Bunu da engellediler biliyorsunuz. 20 milyar doların üstünde bir defada yapılan 4 ünitenin aynı anda inşa edildiği, Türkiye elektriğinin de yüzde 10'nunu bittiğinde 3 yıl sonra karşılayacak bir nükleer santral ilan ediyorsun. Ne zaman? 60 yıl sonra."
'ZİHİNDE GEÇEN HER ŞEY ZAMANLA DİLE VURUR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Nebati, "Şimdi seçim vaadi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz geçenlerde şehit ailelerine ÖTV'siz araç  müjdesini ilan etti. Ya biz bunu 2016'dan beri uyguluyoruz. Haberi yok. Çünkü danışmanlar öteden gelince ülkenin gerçeklikleriyle iletişim kuramıyorlar. Mevzuatı bile takip edemiyorlar. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayal var. Çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Ve bu bir gaf değil. Dil sürçmesi değil. Ben 'Maliye Bakanıyken' diyor. Sayın cumhurbaşkanı adayı, Sayın CHP Genel Başkanı bir defe Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin SSK'yla ilgili bir takıntısı var. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayalleri kurmayın. Ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin. İçinizde ukde kalmasın. Onu yaparız. Türkiye üretiyor. Türkiye büyüyor. Türkiye 21'inci yüzyıla Türkiye Yüzyılı olarak hazırlanıyor. Bunu lafla yapmıyor. İcraatla yapıyor. 1 ayda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21 yılın birikimiyle ilan ettiğimiz şu müjdeler var ya tek başına her bir müjde bir seçim kampanyasını alır götürür" dedi. (DHA)
 DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-04-30 16:19:57

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