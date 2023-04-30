Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 13 yaralı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ-Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampole devrildi^gi kazada 1 mahkum öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 106´ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7´si askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren mahkum Abdullah Kaynar´ın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-04-30 18:05:46



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