Bakan Akar: 85 milyon bir ve beraberiz, ayrıştırma yok (2)



'İŞÇİMİZİN REFAHI VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Akar, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu anlamlı gün hepinize kutlu olsun. Hepinize bu çerçevede sağlık, esenlik ve kolaylıklar diliyorum. İşçilerimizin emeği ve alın teri gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok anlamlı. Bu bizim milli ve manevi değerlerimiz için de önemli. Hiçbir işçinin hakkını yedirmedik, yedirmeyeceğiz. İşçinin hakkını vermek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bazı sorunlar var. Sendika temsilcileriyle konuşuyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çeşitli sendikalar var. Sendikalar önemli. İşçimizin hakkını korumak ve kollamak çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde hepinizin şunu iyi anlaması iyi görmesi lazım. Bugünlere kadar birçok problemi çöze çöze geldik ve çözdük. İnşallah bundan sonra da kalan ne kadar problem varsa bunları çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin, emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Bu konuda herkes üstüne düşen bütün bakanlıklar çalışıp görevini yapmaya çalışıyor. Bazı sorunlar var. Onları inşallah önümüzdeki günlerde hep beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. İşçimizin mutluluğu ve refahı bizim için önemli" dedi.

'TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliği için mücadele ettiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri elinden geldiğince güvenliğimiz için çalışıyor. Sizler refahımız için üretirken, bizler de güvenliğimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadele, Mehmetçiğin emeğiyle, alın teriyle ve şehitlerimizin kanlarıyla çok büyük başarılarla belli bir noktaya geldi. Siz nasıl alın teriyle, üretmek suretiyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağladıysanız, bizler de arazide, ülkemizin içinde, ülkemizin sınır ötesinde yaptığımız çalışmalarla inşallah bu terörün üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla yaptığımız operasyonlarda bildiğiniz gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük. Barınaklarını, sığınaklarını, inlerini ve mağaralarını başlarına yıktık. Yıkmaya devam ediyoruz ve yıkacağız" diye konuştu.

'BURADA ESAS OLAN ÜLKEMİZ'

Bakan Akar, bazılarının teröristlerle konuştuğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Şimdi şu anda bazıları yaptıkları konuşmalarla, yaptıkları açıklamalarla, verdikleri taahhütlerle, teröristlerle konuşuyorlar. Onların taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Bunun manası da bizim bugüne kadar yaptığımız kazanımların kaybedilmesi demek. Bunlara asil milletimizin müsaade etmeyeceğine, sizlerin ferasetinin bunlara hakim olacağına, bu konuda mutlaka bunlara 'dur' diyeceğinize biz bütün kalbimizle inanıyoruz. Burada birlik içinde, beraberlik içinde esas olan ülkemiz ve milletimizin savunması, güvenliğidir. Bunun için çalıştık ve çalışıyoruz. Bunun herhangi bir şekilde elden gitmesi bize büyük vebal, sorun, yük ve kayıp getirir. Şehitlerimizin kanına saygısızlık olur. Bunu herkesin görmesi lazım."

Düzenlenen etkinlik, sanatçı Esat Kabaklı'nın konseriyle devam etti. (DHA)Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-05-01 22:50:40



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