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Bakan Akar: Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım Türkiye'nin gücünü simgelemektedir

DHA

Bakan Akar: Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım Türkiye'nin gücünü simgelemektedir


Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım, hayata geçirilen her proje, uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir" dedi.
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 'Retrofiti Yapılan 4'üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni' yapıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Vali Gökmen Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve davetliler katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, anlaşma çerçevesinde retrofit işlemleri tamamlanan 3 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini belirterek, bugün de retrofiti tamamlanan 4'üncü uçağı teslim aldıklarını aktardı. Dünyada sadece 4 merkezde yapılabilen ve en gelişmiş kargo uçaklarından olan A400M'nin retrofit işlemlerinin, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda gerçekleştirilmesini değerlendiren Akar, "Ülkemizin ve Kayseri'mizin yüz akı olan fabrikamız, savunma ve havacılık alanında, tarihinden gelen tecrübeyle faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, kalifiye personeli, imkan ve kabiliyetleriyle savunma sanayimize ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.
'KAYSERİ'MİZ ÜRETİM MERKEZİ OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATMIŞTIR'
Önde gelen havacılık firmalarından Airbus ile yapılan anlaşmayla fabrikaya ilave yeteneklerin kazandırıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye'de öncü bir sanayi şehri olan Kayseri'miz de teknoloji ve üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülke uçaklarının retrofit işlemleri de fabrikamızda gerçekleştirilecek, bu şekilde ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yardım faaliyetleri, tahliye operasyonları, askeri harekatlar, personel ve malzeme nakli gibi geniş çerçevede kullanılan A400M'lerin en son 6 Şubat depremlerinde büyük fayda gösterdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Böylesine önemli ve büyük bir askeri nakliye uçağının fabrikamızda retrofit işlemlerinin yapılması ile hem TSK'nin ihtiyaçları çok kısa bir sürede karşılanmış, hem de ciddi miktarda bir kaynağın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Retrofit işlemlerinin kalite standartlarına uygun olarak ve 'sıfır hata' ile gerçekleştirilmesi, teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiğiyle fabrikamızın yeteneklerini ve personelinin niteliklerini bir kez daha ortaya koymuştur."
'BU SIKINTILI GÜNLERİ OMUZ OMUZA VEREREK AŞMAKTAYIZ'
Türkiye'nin tüm dünyayı etkileyen jeopolitik gerilimler, salgın, düzensiz göç ve bunların neden olduğu belirsizliklerle mücadele ederken; aynı zamanda büyük ve yıkıcı doğal afetlerle de karşı karşıya kaldığını belirten Akar, "Tarih boyunca maruz kaldığımız türlü felaket ve zorlukları nasıl ki devlet ve millet olarak daima birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf edip aşmayı başardıysak, bu sıkıntılı günleri de yine hep birlikte omuz omuza vererek aşmaktayız" dedi.
'ÜLKEMİZ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELMİŞTİR'
Daha büyük ve daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Bu hedefi gerçekleştirmek için en önemli sektörlerden biri savunma sanayidir. Amacımız, 'Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bu doğrultuda atılan adımlarla ülkemiz, artık kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar akıllı hassas mühimmatlarımızın üretimi, İHA/SİHA/TİHA'larımız, muharip gemi ve helikopterlerimiz gibi birçok kritik projeyi başarıyla hayata geçirdik. Yakın zamanda TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize, Altay tankımızı Kara Kuvvetleri'mize teslim ettik. Gözlem uydumuz İMECE'yi Hava Kuvvetleri'mizin komuta kontrolünde uzaya gönderdik ve bazıları için hayal olarak görülen daha birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Milli denizaltımızı, denizlerimizde ve dün TUSAŞ tesislerinde tanıtımını yaptığımız Milli Muharip uçağımız KAAN'ı da semalarımızda göreceğiz. Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım, hayata geçirilen her proje, uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir."
Konuşmaların ardından, uçağın teslimine ilişkin tutanak imzalandı. Bakan Akar, teslim alınan uçakta incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-05-02 12:09:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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