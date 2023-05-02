Bakan Akar: Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım Türkiye'nin gücünü simgelemektedir (2)



'TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILMAZ'

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için yapılan anıtı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Burada konuşan Bakan Akar, "Hiçbir silahı, mühimmatı, operasyonda görevi olmayan, sadece medeni bir şekilde burada otobüslerle silahsız, teçhizatsız, izne gitmekte olan masum insanlara, 17 Aralık 2016'da alçakça, bu çocuk katillerinin yapabileceği seviyede bir alçaklıkla bir eylem yapılmıştır. Bu eylemin sonucunda da 15 evladımız şehit olurken, 54 evladımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Sağlıklar, sıhhatler diliyoruz. Kendilerine esenlikler diliyoruz. Ailelerine de Allah sabır versin" dedi.

'BUNLAR BEBEK KATİLİ'

Operasyonlar sırasında şehitlerin olduğunu belirten Akar, "Bunlarınki tam bir alçaklık. Bunlar bebek katili. Bunlarda hiçbir kural, kaide yok. Bunların hiçbir insanlık değeri yok. Bunlarda herhangi bir şekilde bir ahlaki değer yok. Bunlar gerçekten hayvandan aşağı. Dolayısıyla buradaki gençlerin katilinden bu adamlar sorumlu. Fakat şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Bunları yapanların hepsi bulundu ve gereken cevap verildi. Biz şunu iddia ediyoruz; bir mücadele sırasında şehidimiz ve gazimiz olabilir. Fakat bizim silahlı kuvvetler olarak iddiamız, hiçbir şekilde şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Şehit ve gazilerimizin yakınlarının evlerini ziyaret ettiğimiz zaman gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bunların hesabını sorduk, soracağız" ifadelerini kullandı.

'YA GÖMÜLECEKLER YA DA ADALETE TESLİM OLACAKLAR'

Terörle mücadele konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, "Efendilerinden yardım almak için gece gündüz panik içinde çığlık atıyorlar. Efendileri bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunları ne kadar desteklerse desteklesin dönmek yok. Teröristlerin önünde iki yol var; ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok" diye konuştu.

'BEBEK KATİLLERİNİ SERBEST BIRAKAMAZSINIZ'

Teröristlerin seçimleri umut olarak gördüğünü söyleyen Akar, "Bunu görmemiz lazım. Bu manada bizim hepimizin uyanık olması lazım. Bazı gafiller ve hain alçaklar var. Bu teröristlerle iş birliği yapanlar var. Özellikle gafillerin bir an önce uyanmasını bekliyoruz. Teröristlerle iş birliği yapılmaz. Onlarla yol yürünmez. Onların bindiği kayığa binilmez. Onlarla herhangi bir anlaşma, sözleşme yapılmaz. Bunların hepsi büyük bir alçaklık ve hainliktir. Bunlara söz verilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez" dedi. (DHA)

Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-05-02 16:35:24



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