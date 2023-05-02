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Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, tekstil işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Tekstil işçilerinin taşındığı Cenk Keleş yönetimindeki 38 R 0713 plakalı servis midibüsü, Muhammet Tanrıverdi'nin kullandığı 38 JD 324 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen midibüste bulunan 1'i ağır 33 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU

2023-05-02 18:39:40



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