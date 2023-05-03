Domates fidesi dağıtımında metrelerce kuyruk oluştu



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan Belediyesi´nin domates fidesi dağıtımında sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, metrelerce kuyruk oluştu.

Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sıraya girdi. 540 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu tohumlar, 'karabacak' olarak bilinen, Kayseri'mize ait bir tohumdur. Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama. Biz bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladık. Bu uygulama, domates yetiştirenlerin daha sonra çekirdeğin çoğaltarak fide üretmesi için yapılmıştı. Biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettirip vatandaşlarımıza fideleri dağıtıyoruz" diye konuştu.

Domates fidesi almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Özlem Yazlık ise "Bu fideleri 2 senedir bahçeme ekiyorum. Çok güzel verim alıyorum. Domatesler çok lezzetli oluyor. Buraya sabah namazdan sonra geldim. Çok yoğunluk vardı. Benim hobi bahçem var. Bu fideleri oraya ekeceğim" dedi.

Fide almaya gelen Ramazan Şamlı da "Daha önce fide almadım. İlk defa alıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 1 saat sıra bekledim. Fidelerin dağıtılacağı haberini televizyon ve sosyal medyada gördüm" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-03 10:54:43



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