2 liseli, yedikleri köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de köfte yedikten sonra rahatsızlanan 2 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi´nde öğrenim gören 9´uncu sınıf öğrencileri E.T. (14) ve B.K. (14), saat 11.00 sıralarında okulda köfte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-03 12:35:06
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