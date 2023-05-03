2 liseli, yedikleri köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de köfte yedikten sonra rahatsızlanan 2 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi´nde öğrenim gören 9´uncu sınıf öğrencileri E.T. (14) ve B.K. (14), saat 11.00 sıralarında okulda köfte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-03 12:35:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.