2 liseli, yedikleri köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'ZEHİRLENME' AÇIKLAMASI
Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 lise öğrencisinin son durumuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Behice Yazgan Anadolu Lisesi'nde, saat 09.30 sularında 9/C sınıfı öğrencileri E.T. ve B.K. mide bulantısı ve kusma nedeniyle ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Aileleri de bilgilendirilen öğrencilerin hastaneden taburcu olduğu, yapılan kan tahlilleri sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadığı, genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencilerin rahatsızlıklarının okul kantininden alıp yedikleri köfteden kaynaklandığı düşüncesiyle, satılan köfteden alınan numuneler, buzdolabında muhafaza altına alınmıştır. Aynı yemekten yiyen diğer 20 öğrencide herhangi bir rahatsızlığa rastlanmamıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-03 15:40:32
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