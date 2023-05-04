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Ortaokul öğrencisi, okulda, kendisine borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı

DHA

Ortaokul öğrencisi, okulda, kendisine borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı


Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ortaokulda B.Y. (13) adlı erkek öğrenci, kendisine borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bacağından bıçakla yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.´den borç para istedi. Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Polis, B.Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-04 12:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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