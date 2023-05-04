Ortaokul öğrencisi, okulda, kendisine borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, ortaokulda B.Y. (13) adlı erkek öğrenci, kendisine borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bacağından bıçakla yaraladı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.´den borç para istedi. Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Polis, B.Y.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-04 12:15:58
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