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Taksi şoförünün parasını ve telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı

DHA

Taksi şoförünün parasını ve telefonunu gasbeden şüpheli tutuklandı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Y.O. (22), müşteri gibi bindiği taksinin şoförü M.K. (53) adlı kadının parasını ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 1 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Y.O., müşteri gibi M.K.'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre sonra araç seyir halindeyken Y.O., cebinden bıçağı çıkarıp, M.K.´yi tehdit ederek bir miktar parasını ve yaklaşık 10 bin TL değerindeki cep telefonunu gasbetti. M.K.´nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Y.O., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, şüphelinin taksiye binişi ve gasp sonrası sokakta yürürken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-04 17:32:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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