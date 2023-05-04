260 bin TL'lik oyun konsolu dolandırıcılığına 3 gözaltı (2)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de sosyal medyadan oyun konsolu satışı vaadi ile çok sayıda kişinin 260 bin TL'sini dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.C., S.O. ve K.A., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-04 17:42:34



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