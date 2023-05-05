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Denizde boğulmaları önlemek için tasarladıkları araçla Teknofest'te 3'üncü oldular

DHA

Denizde boğulmaları önlemek için tasarladıkları araçla Teknofest'te 3'üncü oldular


Sevilay AYÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 4 lise öğrencisi, denizde boğulma vakası geçiren kişileri kurtarmak için tasarladıkları 4 motorlu araçla Teknofest´te 3'üncü oldu. Takım kaptanı Ertuğrulhan Yağmur (15), "Ürünümüz su üstünde ve su altında kurtarma sağlıyor, müdahale ve görüntüleme yapabiliyoruz. Bu yüzden dünyada da bir ilk" dedi.
Kayseri'deki, 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ertuğrulhan Yağmur, Beşir Yasin Kalın, Ahmet Taha Demir ve Fikri Eren Yıldırım, denizde boğulma vakası geçiren kişilere müdahalede kullanılması için 2 aylık çalışmayla su üstünde ve altında yaklaşık 40 kilometre hızla gidebilen 4 motorlu araç tasarladı. Hazırladıkları projeyle İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katılan öğrenciler, 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım' kategorisinde 6 bin kişinin arasından Türkiye 3'üncüsü oldu.
Projeyi anlatan Ertuğrulhan Yağmur, "Cankurtaranla alakalı çok fazla bir ürün yapılmadığını fark ettik ve herkes kendi fikirlerini koyarak adım adım bu projeyi yaptık. Ürünümüz su üstünde ve su altında kurtarma sağlıyor. Suyun altında müdahale ve görüntüleme yapabiliyoruz. Bu yüzden de bu ürün, dünyada bir ilk. Benzer ürünler var ama sadece su üstüne müdahale edebiliyor. Bizim ürünümüz su altına da müdahale edebilmesiyle bir farklılık sağlıyor" diye konuştu.
'SUNUMUMUZU YAPTIK VE 3'ÜNCÜ OLDUK'
Ürünün tasarım sürecini anlatan Yağmur, "Bu ürünü yapmak yaklaşık 2 ayımızı aldı. Yapım aşamasında 13 günlük bir baskı sürecimiz vardı. Kompost üretim tekniği olan strafor plaka eksiltme planına yöneldik ve bu sayede daha hızlı ve daha pratik bir yöntem uyguladık. Ürünümüzü yaparken malzeme eksikliğiyle karşılaştık ama onun dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Teknofest için raporlarımızı yazdık. Modelledik ve ardından kalıbımızı oluşturduk. Daha sonra Teknofest yarışmasına gidip sunumumuzu yaptık ve 3'üncü olduk" dedi.
'DAHA OTONOM BİR ARAÇ ELDE ETMEYİ İSTİYORUZ'
Ürünün birçok alanda kullanılabileceğini söyleyen Beşir Yasin Kalın ise "Ürünümüz şu an sadece cankurtaran olarak görev yapsa da ileride birçok farklı alanda kullanılacağına inanıyoruz. Su altı araştırma aracı, barajlardaki hasar tespitinde, askeri sektörde istihbarat aracı olarak ve bunun yanı sıra düşman unsurlarının ülkemize gerçekleştirmek isteyeceği su altı sızma eylemlerini durdurabilecek bir araç. Ürünümüze farklı özellikler katarak daha otonom bir araç elde etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'YARIŞMADA ÜRÜNÜMÜZE BÜYÜK İLGİ VARDI'
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Can Yıldız da çalışmayla ilgili "İnsan ciğerleri oksijensiz kaldığında ilk 3 dakika içinde ilk yardım müdahalesi yapılırsa tekrar hayata dönebilir. Batan kişinin 3 dakika içinde kurtarılıp, kenara getirilmesini sağladık. Ürünümüz arkasında bulunan 4 motor sayesinde hızlı bir şekilde batan kişiye ulaşıyor. Yarışmada ürünümüze büyük bir ilgi vardı. Bizim kategorimizde 6 bin kişi vardı. 3'üncü olduk. Ürünü okulumuzun imkanlarıyla gerçekleştirdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK
2023-05-05 12:58:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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