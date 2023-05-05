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Bakan Akar: 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

DHA

Bakan Akar: 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olan da Bakan Akar, Kayseri Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Akar, 85 milyonun hak ve menfaatleri için çalıştıklarını belirterek, "Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye, 'evet' desin istiyorlar. Hayır. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyse ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz" dedi.
'BAZILARI TERÖRİSTLERLE KONUŞUYOR'
Büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Mehmetçik, ülkemizin bekası ve güvenliği için gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Teröristlerin efendileri var. Onlar ne söylerse, teröristler onları yaparlar. Bunlar kukla, maşa. Karşımızdaki kuklaları, efendileri için işe yaramaz, kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz. O noktaya da geldik, geliyoruz. Bu konuda çok ciddi göstergeler var. Elebaşları hem efendilerine, 'bizi kurtarın' diyor hem de teröristlere 'bekleyin' diyerek seçimi bir umut olarak gösteriyor. Bazıları teröristlerle konuşuyor, bunların talimatlarını iletiyor, vaatlerde bulunuyor. 'Teröristleri serbest bırakacağız, haklarını iade edeceğiz' diyorlar. Bunları da açıkça söylüyorlar. Bu, 20 sene geri gitmemiz anlamına geliyor. Buna imkan vermemek gerekiyor" diye konuştu.
'KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLÜYORLAR'
Mehmetçik'in terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 3 günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-05 14:30:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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