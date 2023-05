Sinan Oğan: İkinci tura biz kalacağız (2)

KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'deki çeşitli ziyaretlerinin ardından Kayseri'ye geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Oğan, burada yaptığı açıklamada, "Biz Türk milliyetçilerinin oyunun tamamına yakınını alıyoruz. Yeni nesil gençlerinden çok ciddi bir yönelimi var. 'Z kuşağı bu seçimin sonucuna karar verecek' deniyor. Z kuşağı bizimle beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 'ben seçimden çekiliyorum' dese, Erdoğan'ın seçmen tabanının 2'nci tercihi Sinan Oğan'dır. Kılıçdaroğlu bugün, 'ben çekiliyorum' dese, Kılıçdaroğlu'nun seçmen tabanının 2'nci tercihi de Sinan Oğan'dır. Sinan Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın Türk siyasetinde en güvenilir siyasi aktör olduğu anlamına gelir. Bizim hayata ve meselelere bakış açımızın devlet adamı bakış açısıyla olması bütün Türkiye'deki seçmen tabanlarının bize oy verdiğini ve saygı duyduğunu gösteriyor. Doğrudan 1'inci tercihte bulunduğunu veyahut da 2'nci tercihinin biz olduğunu gösteriyor. Bu çok kıymetli bir seçmen profilidir. Bu bizi bugün itibariyle Türk siyasetinin kalıcı aktörü haline getirmiştir" diye konuştu.

'ŞU VEYA BU PARTİNİN BAŞINA GELME GİBİ TARTIŞMALARIN İÇİNE ASLA GİRMEM'

Gazetecilerin, 'seçimden sonra MHP'nin başına geçeceğinize dair söylentiler var' sorusunu yanıtlayan Oğan, "Ben şu an cumhurbaşkanı adayıyım. Şu veya bu partinin başına gelme gibi tartışmaların içine asla girmem. O partilerin kurumsal kimliğine bu müdahaledir. Ben MHP genel başkan adayıydım. Çünkü o partinin üyesiydim. Beni attıkları için şu an MHP genel başkan adayı zaten olamam. Çünkü parti üyesi değilim. Ben şu an tamamen cumhurbaşkanlığı adaylığına ve cumhurbaşkanlığını kazanmaya odaklanmış durumdayım. Yalnız karşı taraftan da ters iddialar var. 'MHP'nin oyunu alıyorsun, karşı tarafa yarıyor' diyorlar. Ben de 'Türk milliyetçilerinin oyunu şimdiye kadar hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu çantada keklik görüyordu, artık Türk milliyetçilerinin oyunun bir adayı var' diyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan, konuşmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. (DHA)Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

