14 yaşındaki çocuğun kediye malalı eziyeti kamerada

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kediye malayla vurarak eziyet ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıyan A.Y. (14), polis tarafından yakalandı.

Olay, 3 Mayıs'ta, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki İŞKUR bahçesinde meydana geldi. A.Y. adlı çocuk, belediye çalışanlarının bıraktığı malayı yerden alıp bahçeye girdi. A.Y., burada gördüğü kediyi yakalayıp, elindeki malayla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta yolda yürürken yakalanan A.Y., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-06 11:39:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.