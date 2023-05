Erdoğan: Bizim sözümüz, adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez

Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLUSevilay AY/KAYSERİ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez. Ne diyor? 'Sana söz' Ya sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? 'İşçiler atılmayacak' dedin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde kapıya koydun. İzmir'de, belediyedeki işçileri kapıya koydun. Ankara'da kapıya koydun. Sende doğruluk diye bir şey var mı? Dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Kayseri'ye geldi. Kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkarak vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, Kayserili gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez. Rabbime sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun diyorum. Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri'yle yol arkadaşlığımız farklı" diye konuştu.

'135 BİN KİŞİ BU ALANDA'

Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Erdoğan, "6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyordu. Kayseri Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibiyle Memduh Bey büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri, yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın kardeş şehri olarak Kayseri bu zor günlerinde komşusu Maraş'ın yanında oldu, destek verdi. Asrın felaketini yaşamış, 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet, millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz. Toplam 837 bin 500 çadırın ve 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. İnşaat süreci başlayan konut ve köy evi sayısında 141 bin 300'ü temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık. Az önce resmi rakamı bir getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç. Resmi rakam ne biliyor musunuz? Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay Bay Kemal. Bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN KALKINMA HAMLELERİNE BERABER İMZA ATTIK'

Depremzedelerin gönüllerini ferah tutmasını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle onları asla sahipsiz bırakmayacağız. Şimdi buradan bir kez daha depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Kardeşlerim, bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bizim aşkımız, milletimizin aşkıdır. Seyrani ne diyor? 'Aşkın ipliğiyle dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmezmiş' İşte biz de Kayseri'yle birbirimize o sökülmez aşkın ipiyle bağlıyız. Biz Kayseri'ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri beraber verdik. Zorlukların üstesinden beraber geldik. Vesayet teşebbüslerine beraber direndik. Terör örgütlerinin saldırılarını beraber püskürttük. 15 Temmuz'da milli iradeyi beraber savunduk. Türkiye'ye son 20 yılda, önceki 80 yıldan daha fazla hizmeti beraber yaptık. Ülkemizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerine beraber imza attık. Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi, nice muhteşem eseri beraber kazandırdık."

14 Mayıs'taki seçimlere değinen Erdoğan, "Biliyorsunuz yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan'da başladı. 9 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs'a kadar Kayseri'de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun veya komşumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa, gönlünü alacak Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da aynısını yapacağız. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun" dedi.

'HERKES BİZİM HİZMET AŞKIMIZI TAKDİR EDİYOR'

Teröre de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes bizim hizmet aşkımızı takdir ediyor. 20 sene öncesini hatırlayan ülkemizin nereden nereye geldiğini görüyor. Artık dünya standardına, yollara, hastanelere, havalimanlarına, tünellere, görenlerin hayranlıkla baktığı köprülere sahibiz. Artık Avrupa'nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital altyapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara ve Kızıl Elmalara sahibiz. Ülkemizin tüm bu imkanlarını, hamdolsun günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP'li kardeşlerimize. Bu Bay Bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyelerde ne yaptınız? İzmir'de ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız? Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay Bay Kemal ve ortakları inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz. Biz sayısız projeyi devreye aldık. Gençlere ulaşmanın, gençlerimizi gerçek anlamda sevmenin nasıl olacağını gösterdik. Öyle mi gençler? Ama bak şurada 1 hafta kaldı. Durmak yok. Çok çalışacağız" diye konuştu.

'AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ'

Doğal gazın bu ay ücretsiz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Kayseri'nin kışı inşallah artık eskisi kadar meşakkatli geçmeyecek. Faturalar gelmiştir. Bu ay doğal gaz ücretsiz. 1 sene boyunca da benim Kayserili vatandaşım 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullanacak. 1 yıl boyunca mutfaklarda inşallah bayram olacak. Özellikle hanım kardeşlerime hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bitmedi. Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken biz yıllarca bundan mahrum kaldık. Emekliye, işçiye, memura, gençlere, kadınlarımıza harcayacağımız 100 milyarlarca doları maalesef yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para başkalarına gitmeyecek. Milletimizin cebinde kalacak. Peki bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela ev hanımlarımızı, primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ESNAFLARIMIZIN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI 7 BİN 200 GÜNE İNDİRİYORUZ´

Şırnak´ta bulunan petrol rezervine ilişkin de konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz CudiGabar'dan müjdeli bir haber aldık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza bölücü örgütün daha gencecikken alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Karadeniz'deki doğal gazımızın kalitesi hamdolsun çok iyiydi. Gabar'daki petrolümüz de Kayseri'nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. Nasıl? İşte bu kalitedir. Gerçekten çok temiz. Ülkemizin günlük ihtiyacının 10'da birini karşılayacak önemli bir kaynağa sahip olduk. Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum."

'21 YILDIR YAPTIKLARIMIZ 5 SENEDE YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR'

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Kardeşlerim sizlere 21 yıllık karnemizi gösterdik. 5 yıllık hedeflerimizi de söyledik. Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez. Ne diyor? 'Sana söz' Ya sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? 'İşçiler atılmayacak' dedin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde kapıya koydun. İzmir'de, belediyedeki işçileri kapıya koydun. Ankara'da kapıya koydun. Sende doğruluk diye bir şey var mı? Dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan. Şimdi yine yalan üstüne yalan. Zannediyor ki benim Kayserili kardeşim bunu yutacak. Yutar mı? Biz söz verince unutmaz, onu takip eder, hayata geçirir, sonra da millete hesabını veririz. Son 21 yıldır yaptıklarımız, 5 senede yapacaklarımızın teminatıdır. Diğer sözlerimizi nasıl tuttuysak, sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Karşımızdaki koalisyonun ise böyle bir derdi, vizyonu yok. Vaat diye millete sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Belediyelerindeki işçilerin maaşlarını taksit taksit anca ödüyorlar. Çıkmış bir de 'emekliye şunu, memura bunu vereceğim' diyor. Kardeşlerim bakın şu çok önemli: daha ağzı süt kokan torununu SGK'lı yapan birisi, utanmadan millete hak, hukuk, adalet dersi veriyor. Şuna bak. Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor. Kim? Bay Bay Kemal. Bize ve ailemize attığı iftiranın haddi hesabı yok. Sonra buralarda ahlaktan, dürüstlükten, erdemden, kul hakkı yememekten bahsediyor. Şimdiye kadar istikrarlı olduğu tek konu var. Meydanlarda verdiği sözlerinin hiçbirini tutmaması" diye konuştu.

'BİZ AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ'

Ailenin kutsal olduğunu belirten Erdoğan, "Değerli kardeşlerim CHP, LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. HDP, LGBT'cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT'ci. Ama LGBT AK Parti'nin semtine uğrayamaz. MHP'nin semtine uğrayamaz. Cumhur İttifakı'nın semtine uğrayamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Güçlü aileniz olursa güçlü milletiniz olur. Eğer güçlü aile olmazsa çürük bir milletle karşı karşıya kalırsınız. Kayseri'ye gelince ne yapıyor bunlar? Milliyetçi maskesi takıyor. Van'a ve Ağrı'ya gidince bölücü örgütün uzantılarıyla kol kola miting düzenliyor. Burada bayrak, vatan edebiyatı yapıyor. Başka yerlere gidince 'Selo'ya özgürlük' diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan ahlaksız. Şimdi kendisini ziyaret ediyorlar. 'Biz gelince Selo'ya özgürlük' diyor Bay Bay Kemal. Benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Cumhur İttifakı, AK Parti, Erdoğan işbaşında olduğu sürece de Selo'yu, Melo'yu çıkartamazsınız" ifadelerini kullandı.

'BAY BAY KEMAL'İN ARTIK BU SORULARA CEVAP VERME VAKTİ GELMİŞTİR'

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra '17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı' diyor. Şimdi ben bu iftiracıya Kayseri'den soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun, niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına kontrollü darbe diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay Bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Bay Bay Kemal bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır." (DHA)

