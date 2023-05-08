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Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor

DHA

Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Elektrikli araçların çalışabilmesi ve geliştirilebilmesi için de batarya üzerinde yapılan çalışmalara büyük yatırım yapılıyor. Çünkü gelecek bu. Bizim olabildiğince bu trendi yakalamamız gerekiyor" dedi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile ASPİLSAN Enerji A.Ş. arasında askeri bataryaların Milli ASPİLSAN Enerji A.Ş.´den tedariki kapsamında imzalanan genel sipariş sözleşme protokolüne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Dünya, benzinden ve mazottan uzaklaşıyor. Enerjiye doğru dönüşüyor. Bu da pil demektir. Bu manada ASPİLSAN'ın yaptığının çok değerli olduğunu bilmek lazım. Bu bilinçle geldiğimiz nokta, son nokta değil. Dolayısıyla bunlardan hiçbir şekilde kendimizi sınırlamadan düşünmeye devam etmemiz lazım. İhtiyaçlarımızı karşılamak için ne yapmamız gerektiğinin kurumsal anlamı Ar-Ge'dir. Buradaki insanlarla bir araya geldiğimizde, gençlere yatırımın israf olmadığını söylüyoruz. Çünkü her yaptığınız Ar-Ge çalışmasının sonunda atomu keşfetmeyeceksiniz, bazen boşa gidecek. Ama mutlaka denememiz lazım. Gençlere yatırım şart" diye konuştu.
'BATARYA TEKNOLOJİLERİNE İLGİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTTI'
Kayseri'de çeşitli alan ve fırsatların olduğunu belirten Bakan Akar, "Bunların hepsi kullanılabilir. Fakat Kayserimizin genelinde havacılık var. Tayyare fabrikasının 1930'lu yıllardan beri buraya yaptığı bir etki var. Buradaki merkez, Avrupa dışındaki tek retrofit merkezi. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir adım. Bunu sonuna kadar değerlendirmemiz lazım. Özellikle son 20 yılda enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönünde çok önemli gelişmeler yaşandı. Batarya teknolojilerine ilgi her geçen gün daha da arttı. O manada bu tesis gerçekten çok önemli. Çok merkezi bir tesis. Artık otomobiller, ağır hizmet araçları, hatta uçaklar dahil artık elektrikli yapıya dönüşüyor. Elektrikli araçların çalışabilmesi ve geliştirilebilmesi için de batarya üzerinde yapılan çalışmalara büyük yatırım yapılıyor. Çünkü gelecek bu. Bizim olabildiğince bu trendi yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'HER ALANDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'
Bakan Akar, "Geleceğin dünyasında hayati önemi olan bu teknolojilerin elde edilmesi ve geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bunları yapar hale geldik. Yerli ve milli üretim yaşamakta olduğumuz bu hassas süreçte bizim için hiç olmadığı kadar önemli bir rol oynamaktadır. Bu bilinçle, özellikle son 20 yılda güçlü bir iradeyle başlatılan milli teknoloji hamlesiyle başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda çok önemli adımlar atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve destekleriyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağlı şirketlerimiz olmak üzere teknoloji firmalarımızın ve üniversitelerimizin de üstün gayretleriyle yerli ve milli üretimde önemli mesafeler katettik. Türkiye artık stratejik öneme sahip birçok silah sisteminin yazılımını ve tasarımını kendi geliştiren ülke durumuna gelmiş bulunuyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-05-08 14:00:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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