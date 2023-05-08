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Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor (2)

DHA

Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor (2)


'TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİ İLE PAZARLIK OLMAZ'
Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Erciyes Kültür Merkezi´nde düzenlenen, `Türkiye´de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri´nin Önemi´ konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Ülkemizin önemli misyonlar üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte bölgesel ve küresel güvenlik için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimiz hudutlarımızı, hudut namustur anlayışıyla, bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korumaktadır. Hudut güvenliğimizi sağlarken, terörle mücadelemiz de yurt içi ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu söyleyen Akar, "Teröristler, Türkiye'den kaçtılar. Şu anda Irak'ın kuzeyinde kamp yerleri var. Burada girilemez ve çıkılamaz denilen yerler var. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin barınakların başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Son 10 günde, 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu alçaklar deprem günü dahil saldırı girişiminde bulundular. Dolayısıyla teröristlerin hiçbiri ile pazarlık olmaz. Teröristlerin hiçbirine güven olmaz. Bunların sözü geçerli değil. Bunların adları ne olursa olsun, bunlara kim destek verirse versin ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Allah'ın izniyle bunu da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar da bu mücadelemiz devam edecek, durmak yok" diye konuştu.
'YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80'LERDE'
Savunma sanayindeki yerlilik oranlarına değinen Akar, "Savunma sanayinde 2000'li yılların başında, yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20 seviyesindeydi. Tüm olumsuzluklara, engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu anda yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere dayanmış durumda. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak bunları yapabildik. Başarabildiğimizi tüm dünyaya gösterdik ve gösteriyoruz. 2002 yılına baktığımızda 70 civarında projemiz vardı. Bugün bu proje sayısı 800'e yaklaştı. Birçok stratejik platformda tamamlanarak envantere girdi. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz gerçekten olabildiğince yüksek teknolojiye sahip kara, deniz ve hava araçlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-08 17:54:03

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