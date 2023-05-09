Bakan Akar: 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak

DHA

Bakan Akar: 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Hulusi Akar, bazı partilerin teröristlere `Özerklik´ sözü verdiğini belirterek, "Özerklik demek bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak" dedi.
AK Parti´den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oto Sanatkarları Odası'nın düzenlediği etkinlikte esnaf ile buluştu, organize sanayi bölgesinde fabrikaları ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Herkesin güven ve refah içinde yaşaması için çalıştıklarını belirten Bakan Akar, "Türkiye tek, vatan tek, milletimiz tek, 85 milyon tek dolayısıyla ayrılık-gayrılık olmaksızın tek yürek, tek yumruk olarak ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
'BAZILARI İÇİMİZE FİTNE FESAT SOKMAYA ÇALIŞIYOR'
Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Akar, "Mehmetçik teröristlerin peşinde. Irak´ın kuzeyindeki teröristlerin kullandığı kampalar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye´nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı koridor parçalandı, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü gömülmeye devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhebi kimliğiyle problemimiz yok. 85 milyon birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrılıkgayrılık yok. Bazıları içimize fitne fesat sokmaya çalışıyorlar. Hiçbir geçerliliği yok. Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmayacağız" diye konuştu.
Terör elebaşlarının 14 Mayıs´taki seçimlerden 'medet umduğunu' kaydeden Akar, "Buna bu milletin feraseti fırsat vermeyecek çünkü mesele beka meselesi, büyüyen ve güçlü Türkiye´nin güvenlik meselesi. Bazı partiler teröristlere ne diyor? `Teröristleri serbest bırakacağız, onlara hak vereceğiz´ diyorlar. `Özerklik´ diyorlar. Özerklik demek, bölünmek demek. Kafalarındaki hile bu. Onlara söz verdiler. Milletimizin feraseti buna müsaade etmeyecektir. 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine sahip çıkacak" dedi. 
'TERÖRİSTLER İLE AYNI KAYIĞA BİNDİLER'
Terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayanlarla problemlerinin olduğunu söyleyen Akar, "Teröristlerle yan yana oldular, aynı kayığa bindiler. Teröristlerle beraberler. Onlara söz verdiler. Nereden belli? Teröristler, `Eğer dediklerimizi yapmazsanız bunun hesabını seçimden sonra sorarız´ diyor. Demek ki söz vermişler. Bunları hatırlatıyorlar. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmamak, terörle mücadeledeki kazanımlarımızı kaybetmemek lazım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-09 14:31:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de vatandaşlarla ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de konferansta konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de konferansta ...
Başkan Büyükkılıç'tan "ekmeğe zam" haberlerine yalanlama
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan "ekmeğe zam" haberlerine ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için ...
Kayseri'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında iş birliği ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de konuştu:
Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, ASPİLSAN'da konuştu:
Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor
YEREL HABERLER Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için ...
Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi, boks müsabakalarında 2 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi, boks ...
Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenlik Haftası'nda sergi açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenlik Haftası'nda sergi ...
Kayseri'de "Togg ile Slalom Gösterisi ve Drift Show"
YEREL HABERLER Kayseri'de "Togg ile Slalom Gösterisi ve Drift Show"
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Bakan Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece teröristlere karşı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Bizim yaptığımız operasyonlar sadece ...
Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" seminerinde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Akar, Kayseri'de "Efsanenin Doğuşu TOGG" ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kayseri'de "Kahramanmaraşlılar Vefa Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kayseri'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.