Bakan Akar: 14 Mayıs´ta herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak (2)



'ARTIK GABAR'DA TERÖRİST YOK, PETROL VAR, ZENGİNLİK VAR'

AK Parti´den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Develi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Akar, Mehmetçiğin, Suriye´nin ve Irak´ın kuzeyine kaçan teröristlerin peşinde olduğunu belirterek, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak´ın kuzeyinde teröristlere ait barınakları, sığınaklarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömüyoruz. Suriye´nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridorunu da parçaladık. Teröristlerin önünde iki yol var. Teröristler ya adalete teslim olacak ya da kazdıkları çukurlara gömülecekler. Kimse bundan onları kurtaramayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine çok kısa bir süre kaldığını aktaran Bakan Akar, "Her türlü fitne, fesatla birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmaya, tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Kazanımlarımızı bertaraf etmeye, tekrar bizi başa döndürmeye çalışıyorlar. Artık büyük ve güçlü Türkiye´den, söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye´den bahsediyoruz. Kazanımlarımızı kaybettiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, bu vatanı bölemeyecekler. Böldürmeyeceğiz" diye konuştu.

Seçimlerin önemine değinen Akar, "Bazıları verdikleri sözler, vaatler ve taahhütlerle `bebek katillerini serbest bırakacak´, terörle mücadelemizi aksatacak, yeniden başa döndürecekler. Buna bu millet inşallah müsaade etmeyecek" dedi.

'TÜRKİYE'DE TERÖRİSTLERE YER YOK'

Bir ve beraber, tek yumruk ve tek yürek olmanın önemine vurgu yapan Akar, "85 milyon bir ve beraber olacağız. Farklılık yok. Milli ve yerli duruş önemli. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye için yürüyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye´de teröristlere, terörist yandaşlarına yer yok. Artık Gabar´da teröristler yok, Gabar´da petrol var, zenginlik var. Bu milletimizin zenginliği bunun gaspına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-05-09 16:00:22



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