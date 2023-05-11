Bataklığa saplanan koyunları itfaiye kurtardı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de arazide otlarken bataklığa saplanan 30 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde yaşayan besici Emre Yılmaz, 30 koyununu otlatmak için ahırından çıkardı. Yılmaz'ın meraya getirdiği koyunlar otlarken bir süre sonra bataklığa saplandı. Hayvanlarını çıkaramayan Yılmaz, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Meraya gelen gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda koyunları bataklıktan kurtararak, sahibi Emre Yılmaz'a teslim etti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-11 11:27:07
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