Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Mahmut D., tartıştığı husumetlisi Barış B. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal Bulvarı ile Çeşmeli Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Barış B. ile husumetli olduğu ileri sürülen Mahmut D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Barış B. belinden çıkardığı tabancayla Mahmut D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralı Mahmut D.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU
2023-05-11 21:22:40
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