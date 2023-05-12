Riskli bölgelere dron gönderebilen insansız hava aracı projesiyle Teknofest'te birinci oldular



Sevilay AYÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, riskli bölgelere dron gönderebilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Bursa'da düzenlenen Teknofest'te 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları' kategorisinde Türkiye birincisi olan projeye ilişkin bilgi veren öğrencilerden Mustafa Akbudak (28), "Dron, İHA'nın gözlem yapamayacağı mağara, sığınak ve ormanlık alan gibi yerlere iniyor. Tehdit unsurlarını canlı gözlemliyor ve müdahale gerekiyorsa; o müdahaleyi İHA'nın üzerindeki füzeler ile gerçekleştiriyor" dedi.

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa Akbudak, Mehmet Hakan Çiçek (22), Gamze Polatlı (22), İsmail Duran (21), Eyüp Can Altıntaş (21), Erencem Girgin (22), Ali Dönmez (19) ve Mustafa Akbal (21), İHA tasarlamaya karar verdi. 6 ay boyunca çalışan 8 öğrenci, mağara, sığınak ve orman gibi alanlara dron gönderebilen İHA geliştirdi. İHA'nın gövdesine yerleştirilen dron, uzaktan kumanda ile hareket ettirilerek riskli bölgelerin konumunu belirliyor. Sonrasında dron, İHA'nın üzerindeki gövdeye konarak, belirlenen hedefleri uçağın kanatlarındaki 2 adet füze ile vuruyor. Öğrenciler, proje ile 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Teknofest'e katıldı. 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları' kategorisinde yarışan öğrenciler, Türkiye birincisi oldu.

'TEHDİT UNSURLARINI CANLI GÖZLEMLİYOR'

Projeyi anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Akbudak, "Hava aracımız üzerinde kenetli olan dron ve kanat altında taşıdığı 2 adet füze ile birlikte uçağı bir bölgeye gönderiyoruz. Dron, İHA'nın gözlem yapamayacağı mağara, sığınak ve ormanlık alan gibi yerlere iniyor. Tehdit unsurlarını canlı gözlemliyor ve müdahale gerekiyorsa; o müdahaleyi İHA'nın üzerindeki füzeler ile gerçekleştiriyor. Bu canlı gözlemlemeyi dronun kamerasının bağlı olduğu istasyonumuz yapıyor. Herhangi bir tehdit unsuru gördüğünü var sayıyoruz ve oranın koordinatlarını dron üzerinden yer istasyonumuza iletiyoruz. Oranın koordinatlarına yeni bir rota çizilerek İHA, atış yapmak üzere yönlendiriliyor. Dron güvenli bir bölgeye ayrıldıktan sonra İHA atışını, o bölgeye gerçekleştiriyor ve sonra kenetlenip, tekrardan eve dönüyorlar. Görevimizin temel amacı; İHA'ların yukarıdan gözlem yapamayacağı riskli bölgelere dron göndererek, canlı gözlem yapmak ve herhangi bir müdahale gerekiyorsa; o müdahaleyi İHA'nın üzerindeki füzelerle gerçekleştirmek" dedi.

'BU PROJE 6 AYIMIZI ALDI'

Tasarım sürecini anlatan Mehmet Hakan Çiçek ise "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ülkemizin kalkınmasına destek sağlayarak savunma sanayimize hizmet etmek amacıyla bu ürünü oluşturduk. Bu proje 6 ayımızı aldı ama getirdiği başarı ve amaçları, 3 yılı kapsayan bir süreç oldu. Amaçlarımız doğrultusunda İHA sistemleri ve ürünleri üretiyoruz. Takımımızın yapısı temel anlamda uçuş ve ArGe ekibi olarak ikiye ayrıldı. Uçuş ekibi İHA'nın uçuş testlerinden ve uçuş veriminden sorumluydu. ArGe ekibimiz ise İHA'nın yerlilik kapsamında yaptığımız tasarımlarından sorumluydu. Bu proje de bize birinciliği getiren ve öncülük eden yerlilik çalışmalarımız oldu" diye konuştu.

EKSİ 10 DERECEDE UÇUŞ DENEMESİ

Proje sürecinde yaşanan zorluklara da değinen Çiçek, "Deprem bölgesine yakın olduğumuz için deprem oluyordu ve atölyeden uzaklaşmak zorunda kalıyorduk. Tekrar içeri girip, çalışmalara devam ediyorduk. Çok fazla uçuş denemeleri gerektiren bir görevimiz vardı. Kış mevsimine denk geldiği için dağ eteğinde bir uçuş pistinde, eksi 10 derecelik havalarda sürekli deneme uçuşları yapıyorduk. Bu tür zorluklar ile cebelleştik. Bu yarışmada uluslararası düzeyde bin 250 başvuru gerçekleşti. 3 temel rapor elemeleri sonucu 111 takım finale kalabildi. Bu takımların 61'i üniversite takımıydı. Bu takımlardan da görevimizi başarılı bir şekilde yerine getirerek birinci olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK

2023-05-12 11:31:31



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