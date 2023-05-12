Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz



Furkan KAVUKLU-Sümeyye MURAT/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Bizler geldik, gidiyoruz. Bundan sonra, ister aile hayatında isterse dışarıda görev alacak kişiler gençler. Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz. Sizler ne kadar iyi yetiştirirseniz, bizim geleceğimiz daha güvenli olur" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile fen lisesine dönüştürülen Kayseri Lisesi'ne, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ardından okulun konferans salonunda gençlere seslenen Bakan Akar, "Kayseri Lisesi, fen lisesi olmayı fazlasıyla hak ediyordu. Bunda kimsenin şüphesi yok. Bu okul 1890'lardan beri faaliyet gösteren köklü bir eğitim kurumu. Şunu herkesin bilmesi lazım, ülkeler kurumları ile birlikte yaşıyor. Kurumları bizim muhafaza etmemiz lazım. Onları titizlikle koruyup kollamamız gerekiyor" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akar, "Fen lisesi olma yolunda, akranlarımızdan bir adım ileri gitmek için fen konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Burada öğretmenler görevini yaparken, en büyük sorumluluklar siz gençlere ait. Biz gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Bizler geldik, gidiyoruz. Bundan sonra ister aile hayatında isterse dışarıda görev alacak kişiler artık gençler. Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz. Sizler ne kadar iyi yetiştirirseniz, bizim geleceğimiz daha güvenli olur. 85 milyonun ve tarihimizin sizden beklentisi bu. Şunu unutmayın, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Hacer Sümeyye MURAT

2023-05-12 12:53:07



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