Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasına müebbet hapis cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren H.K.'nin (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile 3 akrabası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren H.K.'nin ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hamza Kocaman'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen akrabaları Ayhan Yıldız, Mehmet Yıldız ve Yunus Emre Bayrak gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4 sanık hakkında, 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Ölen Hamza Kocaman'ın yakınları duruşmaya katılmazken, avukatları salonda yer aldı. Bülent Bayrak mahkemedeki savunmasında, "Böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. Hamza, kapımın önünde beni tehdit edip, diğer oğlumu da öldüreceğini söylüyor ve bana bu korkuyu yaşatıyordu. Sonra da cezaevinde oğlumun katilini ziyaret edip, 'Sen gerekeni yaptın' diyor. Benim oğlum bunları hak edecek ne yaptı? Cinayete giden, bu olayı tasarlayan adamların ayağında terlik mi olur? Bu adamların hiçbir suçu yok. Suçsuz yere 8 aydır cezaevindeler. Bu olay bir anlık bir olay. Bizim hakkımızda resmen senaryolarla film yazdılar. Ben bu kadar senaryo yazacak olsam filmci olurdum. Bugüne kadar tüm ifadelerimde olay nasıl olduysa öyle anlattım. Bunun bir de ahireti var. Sizi kandırsam öbür dünyada ne yaparım. Çok pişmanım" dedi.

Diğer 3 sanık da duruşmadaki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ve kendilerine senaryo yazılarak bu olayın içine dahil edilmek istendiğini iddia ederek, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkları, 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanıklar hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak sanıkların cezalarını müebbet hapis cezasına düşürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-05-13 13:08:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.