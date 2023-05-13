Bakan Akar: Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı. Daha düne kadar `Suriye´nin, Irak´ın kuzeyinde ne işimiz var´ diyenler, `özgürlük, insan hakları´ edebiyatı yapanlar şimdi hepsi terörle mücadeleden bahsediyor. Bir grup insan vatandaşımızı aldatmaya çalışıyor. Bunları herkesin görmesi lazım" dedi.

AK Parti´den Kayseri milletvekili adayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştirdiklerini söyleyen Akar, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti´den beklentisinin büyük olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Bu kapsamda vatandaşa karşı büyük sorumluluklarının olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Süreç boyunca vatandaşlarımızın partimize, vatanımıza samimi duygularla sahip çıkması gözlerimizi yaşarttı. Halkımıza daha fazla hizmet edebilmek için daha fazla neler yapabileceğimizi şimdiden düşünmeliyiz" diye konuştu.

'SAĞLANAN YOĞUN KATILIM TARİHE DÜŞÜLMÜŞ BİR NOTTUR'

AK Parti´nin büyük Kayseri mitinginde sağlanan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Sağlanan yoğun katılım tarihe düşülmüş bir nottur. Bundan ne kadar gurur duysak azdır. Kayserimiz, İl Başkalığımız için bir şeref konusudur" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜRLÜK EDEBİYATI YAPANLAR, ŞİMDİ TERÖRLE MÜCADELEDEN BAHSEDİYOR'

24 Temmuz 2015´te terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını söyleyen Bakan Akar,Türk milletini terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı. Daha düne kadar `Suriye´nin, Irak´ın kuzeyinde ne işimiz var´ diyenler, `özgürlük, insan hakları´ edebiyatı yapanlar şimdi hepsi terörle mücadeleden bahsediyor, `Irak´a bomba yağdıracağız´, `Kandil´i yakacağız´ diyorlar. Bunları görünce insan zihnen kahroluyor. Bir grup insan, vatandaşımızı aldatmaya çalışıyor. Bunları herkesin görmesi lazım."

Terörle mücadele elde edilen kazanımlara dikkati çeken Bakan Akar, bunların korunmasının önemine vurgu yaptı. Aksi durumda Türkiye´nin 20 sene geri gideceğini söyleyen Akar, "Bugünlere kolay gelmedik. İğne ile kuyu kazar gibi bugünlere geldik. Bunlara can suyu, imkan verilirse tekrar şehitler verdiğimiz, tekrar anaların gözyaşları döktüğü günlere döneriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-13 15:49:00



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