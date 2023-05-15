Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması

DHA

Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması


Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ittifak iddiaları üzerine, "O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ciddi bir beka ve terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak" diye konuştu.
'SAYIMIN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ'
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Akar, "Seçim süreci şu an için devam ediyor. Şu an sayımlar devam ediyor. Sonucun ne olacağı henüz kesinleşmedi. Bu dönemde dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilme ihtimali olduğunu bilelim. Buna göre davranalım. Sayımın sonuçlanmasını bekliyoruz. Sayım son derece şeffaf bir şekilde yapılıyor. Birtakım laflar söyleniyor ama bunların hiçbir aslı astarı yok. Hiçbir gerçeğe dayanmayan birtakım duygusal nidalar söz konusu. Bunların herhangi bir geçerliliği yok. Yüksek Seçim Kurulu  görevinin başında. Bütün gözetmenler ve sandık görevlileri çalışıyor. Bu sonucun da hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" yanıtını verdi.
'FEDAKARCA ÇALIŞMALARI GÖRMEMEK İNSAFSIZLIK OLUR'
Bakan Akar, deprem bölgelerinden AK Parti'ye gelen desteğin sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, vatandaşımızın orada yaptığı azimli, kararlı fedakar çalışmaları görmemek gerçekten izansızlık, insafsızlık, ayıp olur. Dolayısıyla vatandaşımız bunu görüyor. Biz orada bir bütün halinde vatandaşlarımıza sarıldık, kucakladık." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU
2023-05-15 16:10:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan Kayserili sporcular çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim ...
Kayserili sporcular, Elit Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndü
YEREL HABERLER Kayserili sporcular, Elit Büyükler Dünya Muaythai ...
Kayseri Havalimanı nisanda 179 bin 75 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Kayseri Havalimanı nisanda 179 bin 75 yolcuya hizmet ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Çiçek oyunu kullandı
AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Özdemir Kayseri'de oy kullandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Özdemir Kayseri'de oy ...
Bakan Akar, oy kullanıp, 'Anneler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Bakan Akar, oy kullanıp, 'Anneler Günü'nü kutladı
Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni sandık başına gitti
YEREL HABERLER Kayseri'de kırsal Kozluca Mahallesi'nin 13 seçmeni ...
Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Bakan Akar: Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı
YEREL HABERLER Bakan Akar: Şimdi ortaya çakma terörle mücadeleciler ...
Kayseri'de 7 yıl önce şehit askerler için 40 gün nöbet tutan vatandaş Kurtoğlu vefat etti
YEREL HABERLER Kayseri'de 7 yıl önce şehit askerler için 40 gün ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendirdi:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İnce'nin ...
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 akrabasına müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ve 3 ...
Mantar ararken kuyuya düşmüş manda yavrusu buldular
YEREL HABERLER Mantar ararken kuyuya düşmüş manda yavrusu buldular
11'inci kattan düşen eşinin ölümünden yargılanan sanığa beraat kararına Bakanlık itirazı
YEREL HABERLER 11'inci kattan düşen eşinin ölümünden yargılanan ...
Kayseri'de "Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü" kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de "Bilimsel Eczacılığın 184. yıl dönümü" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.