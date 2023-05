Bakan Akar'dan 'Sinan Oğan' açıklaması

Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ittifak iddiaları üzerine, "O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ciddi bir beka ve terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak" diye konuştu.

'SAYIMIN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Akar, "Seçim süreci şu an için devam ediyor. Şu an sayımlar devam ediyor. Sonucun ne olacağı henüz kesinleşmedi. Bu dönemde dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilme ihtimali olduğunu bilelim. Buna göre davranalım. Sayımın sonuçlanmasını bekliyoruz. Sayım son derece şeffaf bir şekilde yapılıyor. Birtakım laflar söyleniyor ama bunların hiçbir aslı astarı yok. Hiçbir gerçeğe dayanmayan birtakım duygusal nidalar söz konusu. Bunların herhangi bir geçerliliği yok. Yüksek Seçim Kurulu görevinin başında. Bütün gözetmenler ve sandık görevlileri çalışıyor. Bu sonucun da hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız" yanıtını verdi.

'FEDAKARCA ÇALIŞMALARI GÖRMEMEK İNSAFSIZLIK OLUR'

Bakan Akar, deprem bölgelerinden AK Parti'ye gelen desteğin sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, vatandaşımızın orada yaptığı azimli, kararlı fedakar çalışmaları görmemek gerçekten izansızlık, insafsızlık, ayıp olur. Dolayısıyla vatandaşımız bunu görüyor. Biz orada bir bütün halinde vatandaşlarımıza sarıldık, kucakladık." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

2023-05-15 16:10:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.