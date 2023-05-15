Kayseri´de AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 vekil çıkardı



Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 2, MHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 1 milyon 26 bin 972 olduğu Kayseri´de, 934 bin 520 seçmen sandık başına gitti. Kayseri İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 915 bin 741'i geçerli sayılırken, 18 bin 779 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 371 bin 735, CHP 155 bin 939, MHP 176 bin 560 ve İYİ Parti 93 bin 372 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy milletvekili olurken, CHP'den Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan, MHP'den İsmail Özdemir ve Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti'den ise Dursun Ataş milletvekili oldu. Kayseri'de Cumhur İttifakı 598 bin 687 oy alırken Millet İttifakı 249 bin 311 oy aldı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR

Kayseri'den AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12 Mart 1952'de Kayseri'de doğdu. Önce Kara Harp Okulu'ndaki eğitiminin ardından Piyade Okulu'nu bitirdi. 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'de Birleşik Devletler Silahlı Kurmay Koleji'nden mezun oldu. 2007 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral olarak Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ve 3'üncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevini yürüttü. 10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı olarak atanan Akar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYŞE BÖHÜRLER

AK Parti Kayseri 2'nci sıra milletvekili adayı Ayşe Böhürler, 1 Ocak 1963 yılında Nevşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alan Böhürler, 2001-2002 yılları arasında AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. Yazmış olduğu bir çok kitap bulunan Böhürler, evli ve 3 çocuk annesidir.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU

Kayseri'den AK Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu, 1967 yılında Kayseri'de doğdu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı yürüten Çopuroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MURAT CAHİD CINGI

AK Parti Kayseri 4'üncü sıra milletvekili adayı Murat Cahid Cıngı, 21 Temmuz 1971 yılında Kayseri'de doğdu. Marmara Üniversitesi Elektronik/Bilgisayar bölümünü bitirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´nde üretim ve dış ticaret yapan kurucusu olduğu şirketin yöneticiliğini yürüten Cıngı, Kayseri Erciyes A.Ş.´nin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAYIN BAYAR ÖZSOY

Kayseri'den AK Parti 5'inci sıra milletvekili adayı Sayın Bayar Özsoy, 1963 yılında Kayseri'de doğdu. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'ni bitirdi. Özsoy, 2020 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı görevine atandı.

CHP MİLLETVEKİLİ AŞKIN GENÇ

CHP Kayseri 1'inci sıra milletvekili adayı Aşkın Genç, 1970 yılında Kayseri'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Genç, İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. GESİAD yönetim kurulu ve KAYSO meclis üyesi olan Genç, evli 4 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ MAHMUT ARIKAN

Kayseri'den CHP 2'nci sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, 1 Ocak 1977 yılında Kayseri'de doğdu. ERÜ İnşaat Mühendisliği'ni bitirdi. Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR

MHP Kayseri 1'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. ERÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği'ni bitirdi. 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Bölgesi, 1'inci sıradan milletvekili olarak Meclis´e girdi. Bu dönemde de aday olan 1 çocuk babası Özdemir, yeniden milletvekili seçildi.

MHP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BAKİ ERSOY

Kayseri'den MHP 2'nci sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, 1981 yılında Yozgat'ta doğdu. ERÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirerek ERÜ Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 20072011 yılları arasında MHP il başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 8 Şubat 2015'te MHP il başkanı olarak seçildi ve sonrasında 2018 yılında gerçekleşen seçimler ile 27'nci dönem MHP Kayseri milletvekili olarak seçildi. Ersoy ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak meclis komisyonunda yer almaktadır.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ

İYİ Parti Kayseri 1'inci sıra milletvekili adayı Dursun Ataş, 1 Ekim 1966 yılında Kayseri'de doğdu. Hava Teknik Okulu'nu Hava Astsubayı olarak bitirdi. 2009 2018 yılları arasında Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yapan Ataş, 2017'de MHP'den istifa ederek ve İYİ Parti'ye katıldı. 27'nci dönem İYİ Parti Kayseri Milletvekili olan Ataş, evli ve 3 çocuk babasıdır. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-15 17:17:06



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