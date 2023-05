Kayseri'de 22 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 22 engelli, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 22 engellinin temsili askerlik yapması için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Askerler tarafından karşılanan engellilerin ilk olarak kayıtları yapıldı. Sonrasında tıraş edilen engellilere komando kıyafetleri giydirildi. Ardından engelliler için yemin töreni yapıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti.

Tören sonrası engellilere askerlik eğitimleri verilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Törende konuşan Tuğgeneral Vedat Öncel, "Bugün burada askerlik görevini yapmak üzere toplanmış gerçek gönüllülerin arasındayız. Temsili askerlik uygulaması kapsamında bu değerli gençleri ve ailelerini, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Sevgili gençler, bugün uygulayacağımız eğitim programıyla sizler tezkerenizi alarak milletimizin ayrılamaz parçası olan asker camiasına katılacaksınız. Bu eğitiminiz her ne kadar 1 gün olarak planlansa da sizler gibi bizler tarafından da bir ömür boyu unutulmayacak anı olacağına emin olun. Türk ulusu asker bir ulustur. Geleneklerimizde askerliğini yapmak en yüce vatandaşlık görevlerimizden biridir. Sizler bu görevi yapmak üzere gönüllü olarak bugün aramızdasınız. Hepinize hayırlı tezkereler dilerim" dedi.

'ENGELLİ OLSUN OLMASIN, HER TÜRK ASKER DOĞAR'

Temsili askerlik yapan bedensel engelli tarih öğretmeni Ömer Duman (44) ise, "Devletimize bu uygulamayı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Engelli olsun olmasın, her Türk asker doğar. Allah bize bu üniformayı giymeyi nasip etti. Arkadaşlar ile birlikte çok mutluyuz. Askerliğime 2003 yılında elverişsiz raporu verildi. Askerde kalmayı çok istiyordum. Dedemin kahramanlık hikayeleri ile büyüdüm. Benim en büyük hayalim asker olmaktı ama sağlık sebeplerimden ötürü yapamadım" ifadelerini kullandı.

Temsili askerlik görevini tamamlayan görme engelli Akar Demir (40) de, "İlk defa askeri üniforma giyiyorum. Çok güzel bir duyguymuş. Çok mutlu oldum. Allah askerimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-16 18:39:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.