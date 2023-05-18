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PKK itirafçısı kadına verilen 2,5 yıl hapis cezası onandı

DHA

PKK itirafçısı kadına verilen 2,5 yıl hapis cezası onandı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan, ilk duruşmada itirafçı olunca ev hapsiyle salınan Suriye uyruklu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö.'ye, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen 2,5 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz 2021'de terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö.'nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004'e kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün, ardından Suriye'de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği öne sürüldü. 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polisin incelediği dijital materyallerde, kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü.
İTİRAF ETTİ
Lemiye H.Ö. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İtirafçı olan Lemiye H.Ö., ilk duruşmada ev hapsi tedbiriyle salıverildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö. hazır bulundu. Sanık son sözünde, örgüte küçük yaşlarda katıldığını anlatarak, bildiği her şeyi mahkeme heyetiyle paylaştığını ve örgüt içinde yer aldığı için pişman olduğunu söyleyip beraatini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade ederek, daha önce 2 kez örgütten kaçmak isterken yakalandığını söyledi.
Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, şüphelinin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulunduğunu yineledi. Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda sanığın cezasını 2,5 yıla düşürdü ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri konulmasına hükmetti.
CEZASI ONANDI
Sanık avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-05-18 12:12:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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