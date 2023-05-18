Kayseri´deki uyuşturucu operasyonunda 38 kişi adliyede (2)

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37 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de 500 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-18 18:31:49



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