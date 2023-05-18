Otomobil satma bahanesiyle 540 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 gözaltı (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, otomobil satma bahanesiyle 1 kişiyi 540 bin TL dolandırdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.P. (21), M.G. (25) ve H.B. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-05-18 18:31:45



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