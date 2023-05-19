'Kız isteme' kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mithat U.'nun belinden çıkardığı tabancayla vurarak yaraladığı Burhanettin U., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan Mithat U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-05-19 00:53:53
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