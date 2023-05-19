Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ'de, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mithat U.'nun belinden çıkardığı tabancayla vurarak yaraladığı Burhanettin U., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan Mithat U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Olay yeri

-Genel detayHaber Kamera: İlyas KAPLANKAYSERİ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-05-19 02:20:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.