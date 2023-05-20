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Bakan Akar: Son 5 yılda 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi

DHA

Bakan Akar: Son 5 yılda 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor" dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Birkaç gündür sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı sınır geçişi görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Bazı makamlar, bir videoyu alıp onun üzerine ahkam kesiyor. 'Hudutlar şöyle, böyle oldu' diyor. Bir kere elindeki video nedir onu öğren. Onun Türkiye hududu olduğunu farz edip bunun üzerine kitap yazıyor, söylemlerde bulunuyorsun. Altından kalkamazsın" diye konuştu. 
`KENDİSİNE DE YAZIK, İTİBARINI, İNANIRLIĞINI KAYBEDİYOR´
Söz konusu görüntülerin Afganistan-İran, Afganistan-Pakistan sınırlarında çekilen görüntüler olduğunu belirten Akar, "Şimdi ne diyeceksiniz peki? Vatan, millet diyerek 7 gün 24 saat zorlu arazi ve hava koşullarda görev yapan Mehmetçiğe ne diyeceksiniz?" dedi.
Hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu belirten Akar, "Fiziki güvenlik sistemlerinden son teknoloji ekipmanlara kadar birçok araç ve sistem hudut güvenliği için kullanılıyor. Modüler duvarlar, tel örgüler, hendekler, elektronik kuleler, gece-gündüz görüş cihazları, sese duyarlı sensörler var. Tüm bunların Ankara'daki harekat merkezinden de izlenebileceği bir sistem söz konusu. Son 5 sene içinde 3 milyondan fazla kişi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engellendi. Bu gerçekler ortadayken bazıları çıkıp, karşıt söylemlerde bulundu. Kendisine de yazık. İtibarını da inanılırlığını da kaybediyor. Sana bu bilgileri kimler getiriyorsa bir sor, soruştur" ifadelerini kullandı.
'MEHMETÇİĞİN EMEĞİNE SAYGISIZLIK EDİLİYOR'
Bazı kesimler tarafından hudutlara yönelik kullanılan, 'kevgir', 'delik-deşik' ifadelerine de tepki gösteren Akar, "Öyle bir şey yok. Hadi geçin de görelim. Ama öyle bir imaj veriliyor ki; Mehmetçiğin bütün emeği göz ardı ediliyor, emeğine saygısızlık ediliyor. Mehmetçiğin emeğine yazık oluyor" dedi.
Suriyeli sığınmacıların geri dönüşlerine yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Bu bir süreç. 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile kontrol ettiğimiz bölgelere güneyden, aşağıdaki bölgelerden 1 milyona yakın Suriyeli geldi. Türkiye'den de 1 milyon civarında kişi oraya gitti. Şu anda yaptığımız şey, kontrol ettiğimiz bölgelerdeki hayatın normalleşmesi ve buradaki insanların da BM kriterlerine göre güvenli, gönüllü ve saygın şekilde evine, toprağına dönmesi" diye konuştu.
'80 BİN SURİYELİ DEPREMİN ARDINDAN EVLERİNE DÖNDÜ'
6 Şubat depremlerinin ardından Suriye'den Türkiye'ye doğru yoğun bir sınır geçişinin olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını ifade eden Akar, bunun gerçek dışı olduğunu yaptıkları görüşme, inceleme ve denetimlerle bir kez daha ortaya çıkardıklarını söyledi. İddia edilenin aksine depremde kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına dönmesinin söz konusu olduğunu belirten Akar, "80 bin Suriyeli depremin ardından topraklarına, evlerine döndü" dedi.
Moskova'da Suriye Savunma Bakanının da yer aldığı üçlü ve dörtlü formatta toplantılar yaptıklarını kaydeden, bunun bir süreç olduğunu belirten Akar, Suriye'nin topraklarının üçte birinin teröristlerin kontrolünde olduğunu söyledi.
`VATANDAŞIMIZIN, FERASETİYLE DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANCIMIZ TAM´
Tehlikenin büyük olduğunu söyleyen Akar, "Terör örgütü, onunla iltisaklı olanlar ve onlara destek verenler adayımız 'Kılıçdaroğlu', 'Hapisteki '10 bin-100 bin teröristi çıkaracağız', 'Eğer bize verdikleri sözleri tutmazlarsa seçimden sonra hesabını soracağız', 'Seçimler bitse de takiyeden kurtulsak' gibi açıklamalarda bulunuyor, bu ifadeleri kullanıyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Tehlike büyük. Bunun böyle olmaması için vatandaşlarımıza anlatıyor, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız, ferasetiyle doğru kararı vereceğine ve büyük bir çoğunlukla 'Cumhurbaşkanımız yeniden Sayın Erdoğan'dır diyeceğine inancımız tam" dedi.
BAKAN AKAR'DAN BAKANLIK AÇIKLAMASI
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeninden seçimi kazanması durumunda sizi tekrar Milli Savunma Bakanlığı'nda görebilecek miyiz?' sorusuna, "Bunun takdiri bende değil" yanıtını verdi.
Bazı internet sitelerinde yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında 'soğuk rüzgarların estiğine' yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, "Bunu kim çıkarıyor, bu nasıl bir fitne fesattır anlamak mümkün değil. Bunun vebali vardır. Allah'tan korkacak, kuldan utanacaksın. Ortada böyle bir şey yokken, durup dururken bu nereden çıkıyor anlamak mümkün değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-20 13:14:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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