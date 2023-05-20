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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor - Alanyaspor: 0-4

DHA

Kayserispor - Alanyaspor: 0-4


Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Yasin Kol, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum
KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Ramazan Civelek (Dk. 79 İlhan Parlak), Hosseini (Dk. 46 Ali Karimi), Kolovetsios, Attamah, Uzodimma, Emrah Başsan, Cardoso (Dk. 83 Baran Ali Gezek), Kemen (Dk. 46 Mensah), Mane (Dk. 69 Gavranovic), Thiam
ALANYASPOR: Runarsson Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Candeias (Dk. 69 Pereira), Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 83 Balkovec), Erencan Yardımcı (Dk. 56 Koulouris)
GOLLER:  Dk. 8 ve Dk. 16 Erencan Yardımcı, Dk. 65 Koulouris, 90+3 Balkovec (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Candeias, Runarsson (Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu.
8'inci dakikada kaleci Runarsson'nun uzun pasında topla buluşan Erencan Yardımcı, Hosseini'nin sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
16'ncı dakikada Alanyaspor'un ikinci golü geldi. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Leroy Fer, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Erencan Yardımcı'ya gönderdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın sert şutunda top ağlara gitti: 0-2. 
31'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mane'nin şutu auta gitti.
65'inci dakikada ceza sahası içine giren Doumbia'nın pasında topla buluşan Koulouris'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.
80'inci dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Mensah'ın şutunu kaleci Runarsson kurtardı.
87'nci dakikada ceza sahası dışında Attamah'ın pasında topla buluşan Kolovetsios'un şutu üstten auta gitti.
90'ıncı dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutunda kaleci Runarsson gole izin vermedi.
90+3'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakovec'in şutunda top ağlara gitti: 0-4.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2023-05-20 21:09:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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