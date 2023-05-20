Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Çok kolay gollerle kaybettiklerini belirten Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Tarifi zor bir maç oynadık. Son haftalarda bireysel hatalardan goller yiyoruz. Bugünde yemeye devam ettik. Aslında rakibin oyun dizilişine baktığımızda oyunun kontrolünden bizde olacağını biliyorduk. Her ne kadar anlam ifade etmese de yüzde 80 topa sahip olduğumuz maçı çok kolay gollerle kaybettik. Rakip bugün ceza sahasında 5 kez topla buluşmuş ve biz 4-0 mağlup olmuşuz. Çok açıklanabilir bir durum değil. Biz biraz 5'incilik, 6'ncılık üzerinden oyuncularımızı ligin bitmediğine inandırmaya çalıştık ama bizim oyuncularımız bugün ligi bitirmiş gibi performans gösterdiler" diye konuştu.

"OYUNCULARIM İLK DAKİKADAN İTİBAREN OYUN PLANINA SADIK KALDILAR"

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Çok önemli bir maçtı. Buraya gelirken rakibimizin güçlü tarafını çok iyi analiz ettik. Oyuncularımızda ilk dakikadan itibaren bu oyun planına sadık kaldılar. Bu maçtan 4-0'lık net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Emeklerine ve ayaklarına sağlık. 90 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele verdiler. Oyuncularım hiçbir şekilde disiplinden kopmayarak çok iyi oyun oynadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Alanya'dan gelerek bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın açıklamaları

-Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2023-05-20 22:06:29



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