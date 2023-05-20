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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı

DHA

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı


İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor ligde 7'nci sırada. Futbolcularda bunun verdiği bir rahatlık oluyor. Tabi bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor´a 4-0´lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok kazanma isteğinde bazen böyle sonuçlar olduğunu kaydeden Ali Çamlı, "Alanyaspor şu andaki konumu itibariyle nasıl oynaması gerektiğini bilerek oynadı. Bizim maçı önde baskı kurup koparma isteğimiz, iki tane kontra atakran yenen golle bozuldu. Maça bireysel hatalar damga vurdu. Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle olmaması gereken bir maç. En çok Çağdaş Atan ve ekibinin Kayserispor'u bu şartlarda çok iyi bir yere taşıma arzu ve isteğinde göstermiş olduğu çabaya üzüldüm. Bugün 1-2 tane bireysel hatayla bu sonuç çıktı. Söyleyecek çok bir şey yok" diye konuştu.
"ALANYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"
Ligi Kayserispor'a yakışır bir şekilde bitirmek istediklerini belirten Çamlı, "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. 3 maçımız var. Son üç maçı Kayserispor'a yakışır şekilde oynayıp ligi bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki yılın çalışmaları ve daha iyi bir Kayserispor için çalışmalara başlayacağız. Amaçladığımız şey, en iyi yerde ligi tamamlamak. Kayserispor ligde 7'nci sırada. Futbolcularda bunun verdiği bir rahatlık oluyor. Tabi bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayserispor'a yakışmadı. Ama maalesef işte futbolda iki tane bireysel hatadan gol yesen 3'ü de 4'ü de yiyorsun. Baktığınız zaman 4 golün tamamı da bireysel hata" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER YASAĞI MUTLAKA KALKMALI"
Ali Çamlı transfer yasağı ile ilgili soruya ise, "Transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız Kayserispor'un geleceğiyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah büyüklerimiz, Kayserispor'u yöneten bizler bu çabanın içerisine düştük. Ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ama birazcık sabır. Çok acele etmeden yapılmalı. Kayserispor'u borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim yok. Hedefimiz Kayserispor'u en sağlıklı, en doğru şekilde yönetip daha iyi bir Kayserispor çıkartmak. Bunun için yönetimimiz ve büyüklerimiz hep istişare ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi daha pozitif şeyler konuşuyor oluruz" yanıtını verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ali Çamlı´nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2023-05-20 23:11:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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